陳喬恩古裝劇造型「修圖修太猛」五官全變了！粉絲愣：完全認不出
43歲台灣女星陳喬恩去年3月和小9歲馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）結婚後，經常在社群平台上曬恩愛，婚姻幸福美滿。昨（24）日由漫畫改編的古裝劇《烈焰熾燃武庚月》在微博發文，宣布陳喬恩即將客串出演，並公開她的古裝造型，但疑似「修過頭」的照片曝光後，卻讓大批網友全傻眼：「P圖P太兇了」、「完全認不出來欸」、「確定沒寫錯人嗎。」不過她與明道即將在同劇演出，也掀起一陣討論。
記者郭佩蓉/綜合報導
《烈焰熾燃武庚月》昨日在微博發文，宣布邀請陳喬恩、明道和徐正溪客串出演，並公開三人在劇中的古裝造型，不過陳喬恩的劇照疑似被「修過頭」，五官和平時的她差異頗大，立刻掀起熱議：「陳喬恩本來就挺好看的，不P圖更好」、「我真認不出來」、「哇，陳喬恩耶，但真的認不出」、「確定沒寫錯人嗎」、「這修圖力道過猛」、「P圖P太兇了。」
此外，明道在劇中的造型、妝容也被不少網友質疑「是不是得罪造型師」。值得一提的是，陳喬恩、明道在2005年合演偶像劇《王子變青蛙》紅遍兩岸三地，成為影迷心中的經典螢幕CP，如今即將同劇演出，讓大批粉絲相當期待：「太牛逼了」、「《王子變青蛙》啊，我的青春」、「我的天，這陣容是真的嗎？絕了絕了」、「啊啊啊，真的有陳喬恩跟明道欸」、「這陣容超期待。」