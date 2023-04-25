手機報稅功能大升級！「超商繳現金」超快 簡單步驟一次看
報稅季即將到來，今年綜合所得稅申報期間從5月1日起至31日止，繼去年手機報稅2.0功能大獲好評之後，今年再度升級3.0，而且還推出「現金繳稅」的功能，民眾只要使用手機報稅後，可以到超商列印繳費單，臨櫃就能使用「現金繳稅」，相當便民！
記者張嘉哲/綜合報導
財政部表示，手機報稅的方法最簡單，完全不需要安裝APP也不用插卡，首先利用手機搜尋關鍵字「報稅」二字，進入財政部電子申報繳稅服務網「綜所稅結算申報頁面」，點選「我要報稅」，接著依序驗證身分、填寫資料、確認稅額、繳退稅、申報完成五個步驟，就可以完成報稅囉！
而今年手機報稅3.0開放「現金繳稅」的功能，首先使用手機報稅進行申報流程之後，在「繳稅」上選擇「現金或票據」，按下申報完成之後，點選「取得繳納單編號或繳款書電子檔」，接著到超商使用多媒體事務機列印小白單就能輕鬆臨櫃以「現金繳稅」。
然而要特別注意的是，現金繳稅的部分為「自行繳納稅額三萬以下」才可以使用喔！財政部也提醒，到超商列印繳納單編號記得使用「最近一次申報」的編號，避免重複繳稅！今年又新增現金繳稅，讓不少現金流的民眾大讚「方便多了，每天都會去超商快速就繳掉」、「超商繳現金真的方便！真的德政」、「現金流+1，到時候用起來」。