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聰明報稅／稅額試算看這裡　3種人不會收到紙本通知書

▲5月報稅季節即將來臨，各地國稅局已陸續以掛號寄發紙本稅額試算通知書及相關書表，但3情況者不另行寄發紙本通知書，僅採郵簡或簡訊方式通知。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲5月報稅季節即將來臨，各地國稅局已陸續以掛號寄發紙本稅額試算通知書及相關書表，但3情況者不另行寄發紙本通知書，僅採郵簡或簡訊方式通知。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

5月報稅季節將至，為便利民眾辦理綜合所得稅結算申報，符合一定條件的納稅義務人會提供稅額試算服務，各地國稅局也已陸續以掛號寄發111年度綜合所得稅結算申報紙本稅額試算通知書及相關書表。不過，財政部提醒，有3種情形者，國稅局不另行寄發紙本通知書，僅採郵簡或簡訊方式通知。

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財政部指出，各地區國稅局自4月21日起已陸續以掛號寄發111年度綜合所得稅結算申報紙本稅額試算通知書及相關書表，或以郵簡或簡訊方式，通知民眾利用憑證或行動電話認證，自行至財政部電子申報繳稅服務網站（https://tax.nat.gov.tw）下載稅額試算書表加密PDF電子檔案。

不過，財政部北區國稅局提醒，符合稅額試算規定者，有3種情況國稅局不另行寄發紙本通知書，改採郵簡或簡訊方式通知，包括一、在去年申報110年度綜合所得稅時，自行以憑證（含自然人憑證、金融憑證、「健保卡及密碼」及行動自然人憑證）或行動電話認證，辦理稅額試算線上登錄完成申報者。

二、在去年申報110年度綜合所得稅時，自行以身分證統一編號搭配線上驗證碼，辦理稅額試算線上登錄完成申報，且111年度經試算無應自行繳納稅額或應退還稅額者。三、110年度綜合所得稅適用稅額試算服務作業，但未採用者。

符合稅額試算案件要如何繳稅？國稅局表示，除可利用電子支付帳戶、行動支付工具、現金(票據或ATM轉帳) 、信用卡、委託取款轉帳或晶片金融卡、活期(儲蓄)存款帳戶即時扣款等方式繳納稅款，現金繳稅者亦可從5月1日至5月31日持國稅局寄發的繳款書，至代收稅款金融機構（郵局不代收）繳納。繳納稅額在3萬元以下，也可以至4大超商繳納，或以自然人憑證或經註冊的健保卡，至4大超商多媒體資訊機查詢列印繳納單繳納，而在繳納稅款後，即完成111年度綜合所得稅結算申報，收據聯為繳納憑證，免再送交國稅局。

至於稅額試算退稅或不繳不退怎辦處理？國稅局指出，可線上登錄，即以憑證、行動電話認證或納稅義務人的「國民身分證統一編號+線上驗證碼」為通行碼，至財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw/）回復確認，或是電話語音確認，即納稅義務人110年度結算申報以本人帳戶完成繳（退）稅且111年度亦選擇沿用該帳戶辦理退稅者，可以市話撥打免付費電話（0800-000321）語音回復確認。

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