「五一」黃金周來了！中港疫後首通關 香港迎來60萬中國境內旅客
中國「五一」黃金周即將到來，香港本週末起將迎來約60萬名中國境內旅客，也是疫後首次大批訪港中客，不過若跟疫情之前相比僅約60%，預計要到明年才會完全恢復原有的水準。
國際中心楊雅婷／綜合報導
香港旅遊業議會總幹事楊淑芬預估，60萬即將訪港的內地旅客當中，自由行高達80%，目前香港的旅宿業人手仍然不足，業者會儘量協調，讓團客不要同時擠在同一處，盡可能分散在不同地方用餐、參觀。中國旅遊業界表示，計劃赴港旅遊的民眾報團踴躍，團客數量將持續增加。
香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，目前航班數僅恢復至疫情前40%，雖然中國旅客可經陸路赴港，但要在今年回復至疫前的機會不高，最快也要到明年。民眾赴港旅遊多以自由行為主，平均停留三天，就算是五一期間有60萬人訪港，旅宿業者的生意只能說才剛剛恢復而已。
立法會議員姚柏良表示，雖然五一長假吸引不少中國旅客訪港，但人數應該不會一下子增加太多，因為目前兩地往來交通仍未全面恢復，而且中國城市之間也在互搶旅客，香港必須和其他中國城市競爭。從旅遊業者的團客資料來看，今年五一期間訪港中國團平均每天在100至200團之間，只有疫情前的三成左右。