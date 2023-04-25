草爺揪樂天女孩凱伊「墓園約會」　一席話逼凱伊當場哭了

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凱伊和藥師在司徒娃娃帶領下，先來到林森公園探訪明石元二郎墓鳥居，這裡是明石元二郎遺體運回台灣後的下葬地，直到1997年，台北市府收回林森北路附近被占據的市地，被遺忘的明石墓重新被注意，1999年遷葬於新北市三芝區福音山基督教墓地。
凱伊這才發現，原來讀書時期約會看電影的地方，竟然是日治時期臺灣總督明石元二郎埋骨的墓園跟火葬場，凱伊聽完總督的故事之後感動落淚，還主動提說，想去總督的墓園向祂致意，讓眾人誇她是「古墓派女孩」。
前往三芝福音山墓園尋找總督墓時，凱伊也直言，不會害怕，相信只要保持尊重及敬畏的心，什麼都能和平共處。凱伊也說，在墓園，竟然找到前所未有的平靜，也學習到珍惜當下，改掉平時愛抱怨的習慣，全心專注在接下來的賽季，都會在樂天棒球場應援，歡迎粉絲一起來球場，為我加油。
網紅你家隔壁的那個藥師，真實身份是執業藥師，疫情期間透過自身專業，站在第一線陪著全民一起渡過恐慌的年代，得知總督也是因為染上流感後離世，更是體會到人類百年抗疫的艱辛歷程，即使疫情好轉，仍一刻都不能輕忽。
草爺表示，太多人對於去墓園會有忌諱，所以《看你老墓》頻道來賓邀請難度頗高，但凱伊拍了一集後心無罣礙，還主動請纓要再探京劇名伶「冬皇」孟小冬墓園，大讚凱伊不僅膽氣十足，對待生死課題也更「樂天」了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。