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草爺揪樂天女孩凱伊「墓園約會」　一席話逼凱伊當場哭了

▲「樂天女孩」凱伊在IG擁有近7萬名粉絲，嬌小可愛的她不怕墳墓，還主動請纓約下次再逛墓園。（圖／翻攝kaii_0421 IG）
▲「樂天女孩」凱伊在IG擁有近7萬名粉絲，嬌小可愛的她不怕墳墓，還主動請纓約下次再逛墓園。（圖／翻攝kaii_0421 IG）

記者徐銘穗/綜合報導

擁有百萬訂閱的YouTube「含羞草日記」草爺跨足影視歌後，就連YouTube頻道也大開斜槓，新成立以歷史人文類為主的知識型頻道《看你老墓》頻道，開拍首集就嚇到攝影師想離職，敏感體質的比熊（陳又禎）、陸子玄頭暈想吐。最新一集草爺再揪「樂天女孩」（Rakuten Girls）凱伊來場「墓園約會」，一席話讓凱伊當場落淚。

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YouTube頻道《看你老墓》日前邀「樂天女孩」凱伊及網紅「你家隔壁的那個藥師」2人，在「看墓達人」司徒娃娃的介紹下，探訪日治時代第7任台灣總督明石元二郎的埋骨之地。明石元二郎因公務返日途中生病，最後病逝於故鄉福岡，因生前遺言希望葬在台灣，1919年死後遺體從福岡運回台灣，葬在台北三板橋日本人公墓（現為台北市中山區林森公園），是唯一一位在任期中死亡的日本總督。

▲樂天女孩凱伊和《看你老墓》主持人娃娃，在北市林森公園、日治時期台灣總督明石元二郎墓前鳥居合影。（圖／紅心字會提供）
▲樂天女孩凱伊和《看你老墓》主持人娃娃，在北市林森公園、日治時期台灣總督明石元二郎墓前鳥居合影。（圖／紅心字會提供）
凱伊和藥師在司徒娃娃帶領下，先來到林森公園探訪明石元二郎墓鳥居，這裡是明石元二郎遺體運回台灣後的下葬地，直到1997年，台北市府收回林森北路附近被占據的市地，被遺忘的明石墓重新被注意，1999年遷葬於新北市三芝區福音山基督教墓地。

凱伊這才發現，原來讀書時期約會看電影的地方，竟然是日治時期臺灣總督明石元二郎埋骨的墓園跟火葬場，凱伊聽完總督的故事之後感動落淚，還主動提說，想去總督的墓園向祂致意，讓眾人誇她是「古墓派女孩」。

▲樂天女孩凱伊（左上）和「你家隔壁的那個藥師」（右下）在三芝，與明石總督墓園合影。（圖／紅心字會提供）
▲樂天女孩凱伊（左上）和「你家隔壁的那個藥師」（右下）在三芝，與明石總督墓園合影。（圖／紅心字會提供）
前往三芝福音山墓園尋找總督墓時，凱伊也直言，不會害怕，相信只要保持尊重及敬畏的心，什麼都能和平共處。凱伊也說，在墓園，竟然找到前所未有的平靜，也學習到珍惜當下，改掉平時愛抱怨的習慣，全心專注在接下來的賽季，都會在樂天棒球場應援，歡迎粉絲一起來球場，為我加油。

網紅你家隔壁的那個藥師，真實身份是執業藥師，疫情期間透過自身專業，站在第一線陪著全民一起渡過恐慌的年代，得知總督也是因為染上流感後離世，更是體會到人類百年抗疫的艱辛歷程，即使疫情好轉，仍一刻都不能輕忽。

草爺表示，太多人對於去墓園會有忌諱，所以《看你老墓》頻道來賓邀請難度頗高，但凱伊拍了一集後心無罣礙，還主動請纓要再探京劇名伶「冬皇」孟小冬墓園，大讚凱伊不僅膽氣十足，對待生死課題也更「樂天」了。

▲甜美可愛的凱伊在墓園，竟然找到前所未有的平靜。（圖／紅心字會提供）
▲甜美可愛的凱伊在墓園，竟然找到前所未有的平靜。（圖／紅心字會提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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