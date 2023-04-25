雄獅線上旅展開跑！出國「現省12000元」　日本周遊券買1送1

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國人熱愛的日本自由行下殺55折，樂桃大阪一夜情「自由行5日11,500元」起；還有自由行住宿優惠，推薦全新開幕的捷絲旅大阪心齋橋館，下殺68折，旅展限定價3,320元起。
歐洲「現折12000元」！首爾跟團烤肉吃到飽每人12,499元起
即日起至5/31，雄獅旅遊線上旅展開跑，祭出一口價行程優惠，短線推薦「首爾樂天世界、松月洞童話村4日」，搭配韓式烤肉吃到飽、還吃得到人蔘雞湯與炸雞，每人最低價12,499元起，現省5,000元；「特選釜山大邱炸雞啤酒節5日」搭配人氣海雲台天空膠囊列車，只要15,900元起。另有從台中直飛「北越河內雙龍灣5日」，旅展特價每人15,900元起。
歐洲長線則有「荷比法羊角村9日」現折12,000元，搭乘長榮航空阿姆斯特丹、巴黎雙點進出，採深度旅遊不走回頭路。
日本周遊券或一日乘車券「買1送1」
「全國版JR PASS」即將漲價，日本境內交通花費不容小覷。雄獅旅遊主推可一站式購買機票、住宿、及各種旅遊體驗票券的「動態打包」，享有雄獅專業旅遊諮詢服務及售後保障。線上旅展期間，限量推出關西樂享周遊券（3設施）、京都大阪觀光一日乘車券、阪神全線乘車券、福岡市內巴士一日券等，日本熱門票券「買1送1」優惠。
另外，國旅也有搶便宜亮點，搭配浮潛的「台東綠島3日遊」6,299元起，搭乘全台唯一復古列車「藍皮解憂號屏東太麻里1日遊」一口價只要899元（原價1,299元），「澎湖全覽漫遊4日」限時優惠享第二人半價，旺季行程也享折扣，還看得到今年超搶手迪士尼100周年慶典的澎湖花火節。
5/5～5/26於雄獅官網登入會員，參加線上旅展「旅遊知識大會考」挑戰賽，全對即可領取最高國外1,000元旅遊金折扣碼，還有機會抽中價值近6萬元的關島渡假村雙人機加酒5天4夜行程。
而即將於6/16開幕的全球最大的哈利波特影城，擁有多種身歷其境的互動體驗，與魔法生物面對面接觸、喝到電影中超受歡迎的「奶油啤酒」，還能親自坐上飛天掃帚、參加魁地奇比賽，或是看到自己的臉出現在霍格華茲大廳的移動肖像中。
Klook即日起也正式開賣影城套票，可自由搭配門票與交通票，推薦影城門票搭配西武鐵道1日券、東京地鐵24小時通票、或東京池袋西武川越1日券等熱門組合，划算安排一日行程。