朱銘「親筆信」曝光！傾訴圓夢心聲　賴清德也回應了

名家論壇》蕭徐行／侯友宜與新加坡　都追求安居樂業國度

▲侯友宜參訪新加坡，為投入2024總統大選作準備。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜參訪新加坡，為投入2024總統大選作準備。（圖／新北市政府提供）

文／蕭徐行

新加坡是東南亞的蕞爾小國，但是邦國雖小，卻是國際上的經貿大國，是東南亞地區的戰略要衝與營運樞紐。這個僅有數百平方公里的城市國家能夠成為國際政治與經濟領域舉足輕重的大巨輪，除了位處地緣政治的關鍵地位外，從李光耀開始的歷任領導人都能夠堅持「好好做代誌」的態度，建造強大而堅忍的「魚尾獅」國，才是新加坡值得外界學習與尊敬的地方。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在各政治人物爭相出訪美國以展現個人的國際人脈並與美國套利近乎之時，被外界普遍認為缺乏國際視野的新北市長侯友宜，反而出乎眾人意料之外的優先出訪新加坡，展現了對於台灣所面臨處境完全不一樣的國政關懷格局。遺憾的是外界並沒有深入探討訪問新加坡對於中華民國存在與發展的意義，只拘泥於侯友宜見過誰這一個點，完全錯失了了解新加坡這個小巨人的機會。

新加坡在國際中是強調等距外交的主要國家，該國的外交態度是主張親美也親中的權力平衡理念。新加坡不希望東南亞出現獨大的勢力，認為「脆弱的平衡」最能維持東南亞的和平，尤其新加坡正位於地緣戰略的敏感帶，誰佔有了新加坡就會掌控印度洋與太平洋兩洋的交流與南亞的霸權，這就是新加坡追求獨立自主生存所欲極力避免的；尤其新加坡獨立時曾和鄰國之間受到種族動亂的威脅，更在乎「與鄰為善」的重要。

所以新加坡公開宣示的外交原則就是，作為小國，務實以對國家所處區域乃至世界局勢，不存有幻想；維持可靠與具阻嚇力的軍事力量；新加坡需與臨近國家在各方面維持友好關係；新加坡致力於支援面臨患難受困之盟友；新加坡會全力參與東協（ASEAN）事務；新加坡會協助推動東南亞內外乃至太平洋地區的安全與和平發展；新加坡會協助維繫多邊、自由、開放的國際貿易體系；新加坡會與其他國家建立以互惠為原則的貿易關係，並願意維持開放市場經濟；新加坡會支持且積極參與包括聯合國在內的國際組織等。這樣處處強調基參與國際社會，維持等距關係的新加坡不僅讓小國的生存空間逐步擴大，甚至還能開拓游刃有餘的外交舞台，過往新加坡能夠屢次扮演海峽兩岸交流溝通的中介平台，就在於新加坡對於強權展現的示弱外交、尊重外交。

比新加坡更受到兩強相爭壓力的台灣，更應該學習新加坡的等距外交態度，學習以小事大的交往概念，不要讓台灣成為中美鬥爭的戰場，追求和平乃是這幾年來台灣民眾要想安居樂業的重要前提。這就是侯市長一再強調的，中華民國要永續發展，最重要的就是國家一定要安全、人民安心、社會安定，沒有安全就沒有一切。在發展過程中，要和平、安定、永續、繁榮，這樣才可以走下去，這也是大家的普世價值，守護中華民國，愛台灣這塊土地，讓這塊土地能夠平安，這是每個人都要同心齊力，攜手面對的。

當然，新加坡最值得稱道的是族群和諧、社會繁榮、政治清廉以及一群優秀的公務員隊伍。新加坡開國於馬來西亞聯邦草創期的動盪中，在開國領袖李光耀的堅持下，勇敢的挺過生存危機，讓新加坡成為和平、繁榮、安定與政治清廉的國度。說穿了除了領導人的高瞻遠矚、眼光精明外，重要的是確實的執行力，能夠好好做代誌，落實各項政策與計畫，才能創造安居樂業的國度。

即使民調仍暫時落後賴清德，侯友宜仍是民眾最信賴的政治人物。他受到民眾喜愛與支持的根本原因，就在於認真做事，真正以解決民眾的問題為自己的職責，不會只是很會講，卻不採行任何行動的政客。侯友宜就說，國家要永續發展，最重要的就是國家一定要安全、人民安心、社會安定，沒有安全就沒有一切。在發展過程中，要和平、安定、永續、繁榮，這樣才可以走下去，這也是大家的普世價值，守護中華民國，愛台灣這塊土地，讓這塊土地能夠平安，這是每個人都要同心齊力，攜手面對的。就是這樣秉持務實苦幹的精神，不是只會講不肯做的態度，才讓他成為多數民眾係賴的政治人物。

侯挑選新加坡參訪就在想借鏡新加坡的發展與治理，期望能為台灣民眾提供更踏實的服務，更安居樂業的環境，終究為政的目的是在提供民眾更好的生活以及安全的居住才對，而不是一天到晚想挑釁中共製造恐慌。侯友宜說，面對所有挑戰，他毫無懼怕，只要為國家為人民創造更多的安心安定，讓台灣能夠永續繁榮發展，這都是他該做的事情，也願意勇於承擔的職志。


●作者：蕭徐行／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

名家論壇》韋安／從「棄子」到「焦點」，台灣如何度過新難關？

名家論壇》單厚之／血「芯」的世代交替

名家論壇》邱師儀／台灣需要一個像林肯一樣的領導人

名家論壇》吳崑玉／從一開始就走錯路的國民黨總統提名之路

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀