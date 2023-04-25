名家論壇》蕭徐行／侯友宜與新加坡　都追求安居樂業國度

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新加坡在國際中是強調等距外交的主要國家，該國的外交態度是主張親美也親中的權力平衡理念。新加坡不希望東南亞出現獨大的勢力，認為「脆弱的平衡」最能維持東南亞的和平，尤其新加坡正位於地緣戰略的敏感帶，誰佔有了新加坡就會掌控印度洋與太平洋兩洋的交流與南亞的霸權，這就是新加坡追求獨立自主生存所欲極力避免的；尤其新加坡獨立時曾和鄰國之間受到種族動亂的威脅，更在乎「與鄰為善」的重要。
所以新加坡公開宣示的外交原則就是，作為小國，務實以對國家所處區域乃至世界局勢，不存有幻想；維持可靠與具阻嚇力的軍事力量；新加坡需與臨近國家在各方面維持友好關係；新加坡致力於支援面臨患難受困之盟友；新加坡會全力參與東協（ASEAN）事務；新加坡會協助推動東南亞內外乃至太平洋地區的安全與和平發展；新加坡會協助維繫多邊、自由、開放的國際貿易體系；新加坡會與其他國家建立以互惠為原則的貿易關係，並願意維持開放市場經濟；新加坡會支持且積極參與包括聯合國在內的國際組織等。這樣處處強調基參與國際社會，維持等距關係的新加坡不僅讓小國的生存空間逐步擴大，甚至還能開拓游刃有餘的外交舞台，過往新加坡能夠屢次扮演海峽兩岸交流溝通的中介平台，就在於新加坡對於強權展現的示弱外交、尊重外交。
比新加坡更受到兩強相爭壓力的台灣，更應該學習新加坡的等距外交態度，學習以小事大的交往概念，不要讓台灣成為中美鬥爭的戰場，追求和平乃是這幾年來台灣民眾要想安居樂業的重要前提。這就是侯市長一再強調的，中華民國要永續發展，最重要的就是國家一定要安全、人民安心、社會安定，沒有安全就沒有一切。在發展過程中，要和平、安定、永續、繁榮，這樣才可以走下去，這也是大家的普世價值，守護中華民國，愛台灣這塊土地，讓這塊土地能夠平安，這是每個人都要同心齊力，攜手面對的。
當然，新加坡最值得稱道的是族群和諧、社會繁榮、政治清廉以及一群優秀的公務員隊伍。新加坡開國於馬來西亞聯邦草創期的動盪中，在開國領袖李光耀的堅持下，勇敢的挺過生存危機，讓新加坡成為和平、繁榮、安定與政治清廉的國度。說穿了除了領導人的高瞻遠矚、眼光精明外，重要的是確實的執行力，能夠好好做代誌，落實各項政策與計畫，才能創造安居樂業的國度。
即使民調仍暫時落後賴清德，侯友宜仍是民眾最信賴的政治人物。他受到民眾喜愛與支持的根本原因，就在於認真做事，真正以解決民眾的問題為自己的職責，不會只是很會講，卻不採行任何行動的政客。侯友宜就說，國家要永續發展，最重要的就是國家一定要安全、人民安心、社會安定，沒有安全就沒有一切。在發展過程中，要和平、安定、永續、繁榮，這樣才可以走下去，這也是大家的普世價值，守護中華民國，愛台灣這塊土地，讓這塊土地能夠平安，這是每個人都要同心齊力，攜手面對的。就是這樣秉持務實苦幹的精神，不是只會講不肯做的態度，才讓他成為多數民眾係賴的政治人物。
侯挑選新加坡參訪就在想借鏡新加坡的發展與治理，期望能為台灣民眾提供更踏實的服務，更安居樂業的環境，終究為政的目的是在提供民眾更好的生活以及安全的居住才對，而不是一天到晚想挑釁中共製造恐慌。侯友宜說，面對所有挑戰，他毫無懼怕，只要為國家為人民創造更多的安心安定，讓台灣能夠永續繁榮發展，這都是他該做的事情，也願意勇於承擔的職志。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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