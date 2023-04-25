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先睡飯店再住露營車！母親節溫泉酒店拚了　這家入住還送洗頭

▲雲品溫泉酒店與君品Collection露營車品牌Vantel合作推出三天二夜車宿之旅，一晚住高檔溫泉酒店、一晚住露營車。（圖／雲品溫泉酒店提供）
▲雲品溫泉酒店與君品Collection露營車品牌Vantel合作推出三天二夜車宿之旅，一晚住高檔溫泉酒店、一晚住露營車。（圖／雲品溫泉酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

疫後旅遊市場復甦，看好母親節家庭出遊商機，國內飯店業者紛紛推出不同以往的住房專案。雲品溫泉酒店為滿足體驗不同旅遊方式的旅客，而設計出露營車Vantel聯賣活動。台南晶英酒店則有「阿母『晶』Strong 」住房專案，請媽媽體驗深層紓壓洗髮、再進行舒心足體按摩療程，帶媽媽國內旅遊同樣能玩得很獨特。

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雲品溫泉酒店與君品Collection露營車品牌Vantel首次合作，5/1開始推出三天二夜車宿之旅，雙人售價16800元起，每日限量二間房，包括雲品溫泉酒店經典山景客房住宿一晚，可享用自助晚餐和翌日早餐，第二日在退房後可自駕Vantel露營車前往日月潭周邊觀光旅遊，亦可以返回雲品溫泉酒店進行盥洗與享受溫泉親水設施，並在露營車上度過第二晚，車宿方式享受不一樣的日月潭的湖光山色之旅。

雲品溫泉酒店表示，Vantel露營車排氣量為1500CC，為四速自排車，輕鬆入門好駕駛，車內搭載高達20多樣車內配件，包括睡袋、編織毛毯、蛋捲木桌、露營椅、露營收納箱 、韓國卡式瓦斯爐、韓國深烤煎煮鍋、日本琺瑯單柄鍋、復古白金無線藍牙喇叭、復古LED電池式露營燈、愛迪生氣氛串燈、電源線、保冰桶、原木木盤組、琺瑯杯組、編織掛飾與草編靠枕等，可依照個人需求跟配備，打造出自己的網美車宿體驗。

▲雲品溫泉酒店與與君品Collection露營車品牌Vantel首次合作三天二夜車宿之旅，其中一晚可入住酒店的經典山景客房。（圖／雲品溫泉酒店提供）
▲雲品溫泉酒店與與君品Collection露營車品牌Vantel首次合作三天二夜車宿之旅，其中一晚可入住酒店的經典山景客房。（圖／雲品溫泉酒店提供）
台南晶英酒店即日起推出的「阿母『晶』Strong 」住房專案，則是請媽媽入住12坪海東客房、體驗深層紓壓洗髮、再進行舒心足體按摩療程，兩人成行不含早餐5,200元起。

▲台南晶英的「阿母”晶”Strong 」住房專案，則是入住12坪海東客房，還能享有深層紓壓洗髮與按摩。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英的「阿母『晶』Strong 」住房專案，則是入住達12坪的海東客房，還能享有深層紓壓洗髮與按摩。（圖／台南晶英提供）

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