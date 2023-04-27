不怕體脂肪變紀念品！旅行、吃美食必備良品就是「它」
今（2023）年揮別疫情加上連續假期特別多，每個人都迫不及待規劃旅遊行程，無論是國旅還是出國，除了徹底放鬆散心，當然還有滿滿的美食清單等著一解口腹之欲！不過在大吃大喝之際，最怕的就是把熱量全吃進肚裡，但如果擔心體脂肪失控就忌口，那這趟旅行肯定無法盡興！該怎麼魚與熊掌都兼得？關鍵就在於你有沒有找到完美控制體脂肪的解方！
生活中心/綜合報導
雖然出遊就是要放鬆身心，不過該做的運動可不能少，才能不讓體脂肪失控！像是盡量少搭乘交通工具或電梯，多透過走路、爬樓梯的方式來消耗熱量，回到旅館後可多善用附設的健身房，或者在房間多伸展、做瑜珈，當然也別忘了躺在床上抬腿，雙腿盡量伸直靠牆呈現90度，有助於緩解走一整天的水腫與放鬆腿部肌肉。
旅行免不了要吃許多在地美食、飲品才不枉此行，然而不僅會吃進滿滿的熱量，甚至還可能包含高鹽、高油、高糖，對身體也是種負擔。因此，在享用美食之餘，還是要多攝取蔬菜、水果的高纖維，盡量保持飲食均衡，還有最重要的「多喝水」，幫助身體的新陳代謝以及排便順暢，從最基本的代謝開始執行。
不過，如果擔心光靠運動、飲食調整的方式，不足以抵擋美食與體脂肪的強烈攻勢，就別忘了在隨身行李放進「易得纖益生菌膠囊」！由葡萄王生技推出的易得纖益生菌膠囊擁有獨家專利益生菌GKM3®，獲國家健字號認證，動物實驗8週有感，讓你不易形成體脂肪，出遊在外可以早晚一顆，不僅可以讓排便更順暢，也能有效對抗體脂肪，就算出國也能讓身體的照護零時差！
享受旅行的過程，不僅要把沿途風景都收進眼底，也要用當地美食把五臟廟餵飽，讓隨身好攜帶的「葡萄王易得纖益生菌膠囊」做你最專業的好旅伴，讓你的行囊只裝得下伴手禮與紀念品，不帶惱人的體脂肪回家！
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