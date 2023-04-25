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中央流行指揮中心將解編？陳其邁：高雄隨中央調整

▲傳出中央流行疫情指揮中心將解編，高雄市長陳其邁說，會配合中央的規定，高雄的組織也會隨著中央調整來隨之改變。（圖／高雄市政府提供）
▲傳出中央流行疫情指揮中心將解編，高雄市長陳其邁說，會配合中央的規定，高雄的組織也會隨著中央調整來隨之改變。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內各項防疫措施逐漸鬆綁，行政院長陳建仁將於今（25）日下午2時，前往中央流行疫情指揮中心商討解編和降級事宜，預計時間點就落在5月1日，高雄市長陳其邁則指出，現在疫情也趨於穩定，在長照機構的部分，相對來講個案數也都處於低點，會配合中央的規定，高雄的組織也會隨著中央調整來隨之改變。

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針對新冠疫情，陳其邁表示，最重要的重點還是會放在一些風險比較高的場域，像長照機構的監測，假如這個疾病從第五級降到第四級的話，一方面會針對原來第四類法定傳染病的相關應變處置標準來運作，二方面也會同時針對輕症的部分，在基層診所藉由健保的機制，其實還是可以來監測整個社區流行的一些狀況，譬如說流感篩檢、開立抗病毒的藥物，過去都有一套監測的機制。

陳其邁認為，這個也意味疫情以現有全球流行的狀況，跟台灣流行的狀況，新冠肺炎已經逐漸社區化、流感化，也代表它變成一個地區性的流行疾病的趨勢越來越明顯，假如中央決定解編，高雄的組織也會隨著中央調整來隨之改變。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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