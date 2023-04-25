艾莉絲自爆初戀劈腿、遭前夫拋棄淚崩　痛訴：女人不能窮

曾擔任助理主持人的43歲女星艾莉絲（曾莉婷），轉型創業成為保養品牌老闆，經常往來歐洲處理工作，堪稱事業女強人，她今（25）日在臉書上曝光過往悲慘情史，透露被初戀劈腿、前夫拋棄的傷心過往，這些感情挫折讓她體會工作不會背叛自己，才能闖出一番事業，如今二婚幸福美滿，工作跟家庭都很圓滿。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲艾莉絲認為女人工作賺錢是最實在的能力。（圖／翻攝自艾莉絲FB）艾莉絲透露初戀時年紀很小，18歲時就擁有交往3年的男友，甚至論及婚嫁，嚮往20歲嫁人也無所謂，沒想到親眼見到對方偷吃，第三者衣衫不整從男友臥室走出來，讓她無法承受，「我的初戀和極大部分的天真，就此滅亡」，開始埋頭工作、努力存錢，因為事業不會背叛自己。而第一段婚姻更讓她悲傷欲絕，在日本遊學閃婚日籍老公，生下愛女「梨梨醬」，因為文化差異，老公不願幫忙倒垃圾，還會嫌棄她在親密行為時發出聲音，因此拒絕行房，最後離婚時對方還狠心拋棄監護權，變成單親媽媽的她只好獨自扶養女兒長大，「但沒關係，哭是一定要哭的，但擦乾眼淚之後我繼續埋頭工作，單親媽媽更是不能窮」。▲艾莉絲二婚後相當幸福，保養品事業也沒因此放棄。（圖／翻攝自艾莉絲FB）接連的感情挫折，都沒打倒艾莉絲，她堅強自立的個性，加上早就對女性獨立有認知，決定創業當老闆，因為照顧女兒的異位性皮膚炎，進而成為創立有機品牌的契機，2017年與英國外交官再婚，生下兒子威廉，一家四口生活融洽幸福。她強調自己不後悔投入大量時間工作，也從不抱怨累，因為工作讓她得到回報，這番言論獲得網友熱烈迴響，稱讚「認真的女人最美」、「有能力賺錢，絕對是一個女人最重要的底氣」，好友小嫻也在底下留言「I’m proud of you」（我為你感到驕傲）。徐小可導演父親驚爆桃色緋聞！被貼傳單開譙「搶朋友的女友」小彬彬慚愧賠光兒子300萬！爆他沒考上台藝大 將赴日學動畫林襄120萬廣告飛了？李多慧低價搶市 啦啦隊女神后不見后《牛車來去》結局收視飆破3！楊子儀看「楊烈孤單身影」噴淚