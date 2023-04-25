多管齊下提升就業　高市15-24歲青年失業率六都最低

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家住新北市，南下就讀高科大的王宜恬同學，參加實習計畫到泛亞工程擔任工安助理，因實習期間表現優異，實習結束後順利轉為正職，王宜恬表示，近年高雄的產業蓬勃發展，大型營建工程陸續開發，就讀高雄四年，早已習慣高雄的氣候及環境，不僅交通便利，物價也較北部相對實在，對於初出社會的年輕人來說非常的友善。
而各式創業補助、貸款及輔導資源，則有助留住在地年輕人或返鄉創業。像是在高雄落地創業的「沅川國際股份有限公司」，自營食品實驗室與工廠，一手包辦手搖飲原物料的研發、生產及銷售，負責人陳嘉詳表示，青年局提供輔導資源，也提供青年創業及啟動金貸款利息補貼，協助解決創業每一個時期遇到的瓶頸，更為因應客戶需求量，協助取得貸款1200萬進行原物料全自動工廠的擴廠，更於2023年新增德國與沙烏地阿拉伯兩地客戶，讓中東與歐洲也能品嚐台灣珍奶，迄今不僅有二十多國客戶，更締造年收破億的成績。
青年局表示，除了「大港青年實習媒合計畫」，並與知名人力銀行合作建置「青年求職媒合人才專區」，協助初次尋職者取得工作機會相關資訊；辦理新媒體人才培訓、表演藝術及音樂製作等課程，培育各領域專才，藉此豐富青年履歷，增加青年就業創業利基。
經濟發展局致力於串聯產官學合作，鼓勵重點發展產業在高雄投資設廠，以利青年就業機會增加；勞工局則規劃一系列不同行業類型之徵才活動，以滿足青年求職需求，與勞動部攜手推動青年就業措施亦不間斷，不論是進行中的青年尋職就業獎勵方案，或是112年甫推出的大專生預聘計畫，都是在協助產業網羅人才，為青年朋友們打造更優質的創、就業環境。