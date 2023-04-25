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NBA季後賽分析／公鹿現在必須認真考慮讓字母哥去守到Butler了

▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo親自防守Jimmy Butler的對位有可能在這個系列賽出現嗎？（圖／美聯社／達志影像）
▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo親自防守Jimmy Butler的對位有可能在這個系列賽出現嗎？（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

關鍵戰砍下56分，這就是Jimmy Butler對密爾瓦基公鹿給出的信號。邁阿密熱火目前處於3-1領先，若要避免「老八傳奇」的產生，現在公鹿必須要要思考一個大膽的調整——讓「字母哥」Giannis Antetokounmpo去親自對位Butler。

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本系列賽前三戰Butler總計58投35中、命中率60%，場均30分6助攻4.3籃板，他已經進入到那個狀態之中。今天這場比賽，他28投19中，得到了56分，一躍成為並列季後賽史上單場第4高分的球員。

但比他更恐怖的是，熱火在首輪團隊的有效命中率高達64.9%，團隊3戰投進了47顆三分球，命中率高達5成。他們季賽的三分命中率僅有34.4%，公鹿是例行賽防守效率第4低的球隊，他們為什麼會讓對手投出這麼高的命中率？

熱火損失了Tyler Herro、他們也沒有Victor Oladipo，這支球隊的個人持球進攻能力是不足的。公鹿最重要的是要牽制住Butler，以及由他所創造出來的三分球機會，如此熱火將不能得到贏下一場比賽需要的分數。

但他們沒能做到，Jrue Holiday是聯盟中最頂級的外線防守者，但在面對對方球星完全爆發的狀態，他也是無能為力。公鹿在比賽中遇到一些麻煩，他們讓對方的外線投得太順了，所以Butler獲得了很多的空間。

在2021年奪冠那一季，公鹿基本上就是逐步縮短輪換，而且越打越小，讓PJ Tucker和Bobby Portis去取代Brook Lopez的時間，Antetokounmpo會更多去打到中鋒。

但如今他們沒有Tucker，少了一個在小球陣容中於防守端的穩定保障，而且今天Jrue Holiday和Khris Middleton的進攻狀態很糟，所以Mike Budenholzer決定給Brooks Lopez更多的時間，因為公鹿需要更多的禁區得分和進攻籃板，所以他們傾向於維持這個大陣容。

他們得到了想要的，今天公鹿有16個進攻籃板，在內線得到54分，Lopez砍下36分11籃板，但相應的代價是，輪轉上讓熱火投進了更多跳投，包括熱火團隊13記外線，以及Butler的7顆的中距離。

公鹿已經來到懸崖邊上，但他們並非沒有翻盤點。再一次的——熱火沒有足夠的進攻天賦，他們必須靠Butler維持現在這個殺神表現才有機會，所以只要限制住他就有機會。

問題是誰來停下他？Holiday很出色，但他還是更偏向後場大鎖，在面對比他高大、比他更壯的超級鋒線時，時常遇到一些麻煩——包括LeBron James和Butler過去都對他有過爆發性演出。

在這個系列賽之前，就一直有是否該讓Antetokounmpo去守到Butler的聲音，如今這是一個真正該被嚴肅看待的問題了。前者在移動以及身材上絕無問題，他不需要完全守住對手，只要在不需要協防的情況下對Butler造成限制、降低他的效率，並造成消耗就行了。

既然在這個系列賽，Budenholzer和公鹿是不太可能打所謂的小球陣容，那讓Antetokounmpo去扮演在側翼上的頂尖防守者，就是他們必須納入考量的策略。

雖然Budenholzer的調度一直以來就比較保守，他喜歡鞏固禁區，所以更多時候會讓Antetokounmpo去守角色球員，好讓他能進行協防。但既然在這個對局中，公鹿防守端唯一需要去關心的是如何阻止Butler，那「Giannis VS Playoff Jimmy」就是他們必須去考慮的對位。

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