柯震東酒後吐真言！疑票房受影響 爆「交不到女友」揭娛樂圈內幕
31歲藝人兼導演柯震東擁有帥氣外型、精湛演技，自出道以來的緋聞時常成為話題焦點，也是經常被跟拍的藝人之一。近日由他首執導筒的電影《黑的教育》入選第18屆「大阪亞洲電影節」競賽單元，更獲頒「最具潛力創作者」獎，實力備受肯定，但票房表現卻不盡理想，不知是否因票房影響心情，近日喝完酒的他發現被週刊記者跟拍後，竟主動敲記者車窗，表示希望能搭便車，還直接在車上大吐心聲，揭開娛樂圈內幕，透露因為藝人身分很難談戀愛：「交不到女友！」甚至請週刊替他公開徵友。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《鏡週刊》報導，柯震東17日凌晨從東區一間餐酒館離開，後來走到超商買東西，原本看見媒體跟拍的他都會擺臭臉，不過當日竟主動向記者揮手，甚至敲了記者車窗，用無辜又半撒嬌的語氣詢問：「我好累喔，不想再走了，可不可以順路送我回家？」
不僅如此，柯震東當晚上車後更大吐苦水，透露自己因為藝人身分交不到女友：「真的有，我就承認，你們也不用跟了！我騙你幹嘛啦！」甚至請週刊幫忙徵友：「拜託，我認真需要徵友，大家都覺得藝人好像很難追、高不可攀，大家都不敢跟我們做朋友，但圈內不像大家想像的那樣。」心情似乎相當沮喪。
事實上，由柯震東首度執導的《黑的教育》在3月10日上映，至今票房普通，不過《黑的教育》先後前進大阪、香港的國際電影節，更在「大阪亞洲電影節」獲頒「最具潛力創作者」獎；此外，《黑的教育》也獲選義大利烏甸尼遠東影展開幕片，對於首度執導電影的柯震東來說，能有如此成績已算不錯。如今和蔡凡熙飛往義大利放鬆的他，臉上早已掛有迷人笑容，看起來非常開心，還不忘自嘲是：「單身多年的愛情大『失』。」心情似乎好轉不少。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！