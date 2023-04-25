雙語政策惹爭議！陳建仁：沒要將英語列為國家第二語言

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民間團體列出5點建議，包含：
一、停止「雙語政策」並暫停〈雙語政策發展中心設置條例〉法制化。
二、暫停教育部、國教署以「雙語國家」、「雙語政策」為名之相關補助要點，回歸英語正常化教學之補助精神。
三、檢討不當績效指標，停止相關雙語政策之評鑑作業，以減輕學校壓力。
四、教師甄試回歸專業，停止非英語科教甄以英語進行口試與試教之錯誤政策。
五、提升並活化英語教學品質，英語不應成為其他學科之指定教學語言，以維護學生基本學力。
對此，陳建仁親上火線，今日在臉書辯護說，「語言」是人與人之間溝通不可或缺的媒介，更是文化與知識傳承的重要載體。在國內，需要保存自己的母語，並加以珍惜；在國際，也要養成瞭解國際脈動的能力，與世界無縫接軌。
陳建仁說，2018年底，為尊重台灣多元文化的精神，政府通過《國家語言發展法》，讓這片土地上的各種母語得以傳承、振興與發展。為了讓這三大目標能夠更穩健且系統性地加以落實，專責機構的成立勢在必行。因此，政府將依據《國家語言發展法》，成立國家語言研究發展中心，全力推動台灣各種母語的保存與發展，讓台灣珍貴的多元文化得以延續，讓每個台灣人都能自信地說出自己的語言。
陳建仁說，同時，台灣也要持續邁向國際，近年來，為持續邁向國際，政府積極拓展與世界各國的合作關係，從文化、衛生、經貿乃至區域安全等，台灣已成為國際社會不可或缺的重要夥伴。為了迎接更大的機會與挑戰，台灣人需要擁有更順通無礙的國際語言溝通能力，以及更寬廣的國際化視野。
陳建仁說，因此，蔡英文總統上任之後即不斷強調英語教育的重要性，並推動2030雙語政策，希望在國家語言發展的基礎之上，推動國際通用語言英語教育，讓台灣持續維繫與世界接軌的重要競爭力。有鑑於此，政府也將推動雙語政策發展中心，讓台灣能與世界接軌更具競爭力。
陳建仁說，越在地，越國際；也唯有接軌國際，才能發揚在地。政府並非要將英語列為國家第二語言，不過母語與英語，都是台灣邁向下個階段不可或缺的重要能力，唯有「雙語並進」，台灣的發展才得以延續，政府也絕不會有所偏廢。同時，教育將是兩項政策推動的重要關鍵，對於第一線基層教師的需求，政府一定也會全方面照顧，確保教師們的權益得以受到保障。對於台灣的文化，我們要深根顧本；面對國際的挑戰，我們要開枝散葉、迎向世界。讓台灣百花齊放，成為世界的台灣，我們一起努力。
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