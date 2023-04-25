總統府前喊「台灣萬歲」！瓜地馬拉總統：將持續深化各領域合作

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蔡英文致詞首先誠摯歡迎瓜國總統賈麥岱及訪團貴賓，並說，上次賈麥岱總統訪問台灣是在2019年10月，當時賈麥岱從大選勝出還不到2個月就就以總統當選人身份來訪，這個月初她訪問瓜地馬拉時，賈麥岱即表示很期待到台灣進行國是訪問，今日很高興以隆重軍禮歡迎他。
蔡英文說，過去幾年賈麥岱總統大力支持台灣，增進兩國互動交流，在她訪問瓜國期間，也一起見證兩國合作成果。賈麥岱這次來訪除了在立院發表演說，也將參訪相關產業，這裡祝福賈麥岱及各位訪賓行程順利，並期待透過這次訪問也能共同發掘更多合作機會。
賈麥岱則致詞說，「中華民國台灣總統蔡英文，謹代表瓜地馬拉政府與人民向中華民國台灣政府表達最誠摯兄弟般的問候」。幾週前蔡英文才到瓜國訪問，今日可以回訪來到台灣進行國是訪問，他感到非常榮幸。
賈麥岱說，台瓜兩國最高層級的互訪達成互惠互利、象徵兩國友誼和合作關係成果豐碩。今年台瓜兩國建立邦交關係將屆滿89年，因此兩國元首頻密互訪更具意義。兩國建立邦交以來，領導人均以和平博愛及致力國家繁榮、人民富足為治國基礎。即使面對諸多挑戰，都能克服困難，在尋求國家發展道路上持續前進。
賈麥岱說，近九十年來，瓜國及中華民國台灣持續加強有利國家發展交流及合作關係，「我們相信未來我們仍會繼續團結一心、相互扶持。」
賈麥岱指出，「我們對兩國邦誼所代表的理念與價值深具信心，誠如蔡總統這次訪問瓜地馬拉時，台瓜兩國將秉持踏實、互惠、互利原則上繼續推動外交關係」。
賈麥岱說，「我要請各位相信，瓜地馬拉將繼續站在中華民國台灣這一邊，作為最堅實的邦交國，並持續深化各個領域的合作，特別是在醫療衛生、經濟以及基礎建設等方面」。他重申兩國兄弟友邦之間的承諾，瓜國同樣支持台灣積極捍衛國家主權及領土完整，促進和平及中華民國台灣作為主權國家參與國際社會的訴求。
賈麥岱說，再次重申瓜國對台灣無條件的支持，並祝勇敢的台灣人民及兄弟般友邦國運昌隆，「台灣萬歲」。
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