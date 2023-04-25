瓜地馬拉總統賈麥岱至立院演說　喊「台灣萬歲！自由民主萬歲！」

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賈麥岱說，自己在2019年10月以總統當選人身份訪問台灣時曾經明確表示，瓜地馬拉與台灣將會成為長期的合作伙伴，而今天站在這裡，就是向各位證實這個事實。也保證世間上再也沒有比老朋友之間更堅定的友誼，根據文獻的記載，兩國間外交關係始於1909年。
賈麥岱提到，爾後雙方關係持續深化，中華民國於1933年在瓜地馬拉設置總領事館後開啟雙邊合作關係。接著，雙方於1960年分別在兩國互設大使館，並再次重申，「世間上再也沒有比老友間更堅定的情誼了。」
賈麥岱指出，這幾十年來，雙方維持深遠的關係，不僅在外交關係或是官方層級的互動，更透過合作與交流，促進兩國人民的互信及友誼。唯有團結一致，才能因應當今政治動盪、經濟危機、災難性氣候效應，以及威脅全球和平與穩定的時代。
賈麥岱呼籲國際社會及自由世界，應致力於要求對於台灣的主權及領土完整的尊重，需團結一致共同支持這個國家，這個長期飽受台灣海峽對岸威脅的國家，「瓜地馬拉是一個崇尚和平的國家，本人要求立即終止戰爭的號角。」
賈麥岱說，他也要求終結此地區及世界其他地區的敵對和戰爭，這些地區的人民因武裝衝突而活在恐懼和不安中，而這些問題皆是威權主義、野心和拒絕以對話來解決分歧所導致的結果，這不是解決問題的正途，「難道我們沒有從歷史中學到教訓嗎？難道我們忘記了嗎？我們在什麼時候失去了理智？」
賈麥岱指出，自己非常自豪地重申，瓜地馬拉作為台灣在中美洲唯一友邦的堅定立場。同時也是該區域最大且最穩健的經濟體，這3年多來，政府藉由瓜地馬拉總體經濟前所未有的穩定性，致力推動近岸生產策略，並打造成為一流的投資重鎮。
賈麥岱說，在行政、立法部門及民間企業的通力合作下，瓜國強化此項近岸生產策略，制訂並通過新的法律，為投資者提供更便利的商業環境及司法保障。
今年包括「惠譽國際」及「標準普爾」兩家國際機構分別在瓜國進行評鑑訪問後，已將瓜地馬拉的信用風險評級提高至BB等級，且未來展望為穩定。
賈麥岱提到，以上成果皆歸功於瓜國正確的總體經濟政策，以及審慎的財政政策及資金管理。這些政策建立在真實且可衡量的基礎上，為瓜地馬拉的經濟信譽奠定了穩固的基礎。
在與台灣緊密的經貿關係中，要提到兩項，瓜國非常重視並協助「遠東新世紀股份有限公司」，該企業刻正評估赴瓜地馬拉進行投資，另外亦有企業準備前往瓜國，針對當地最大的台商公司-LAKYMEN-進行考察，目前兩國正著手簽署一份近岸生產投資備忘錄，以吸引台灣企業到瓜地馬拉投資。
賈麥岱說，今年3月也接待了由中華民國對外貿易發展協會籌組的拓銷團到瓜國進行商機考察。同時瓜地馬拉經濟部將籌組商機考察團到台灣訪問，向台灣介紹瓜地馬拉投資環境的優勢，以及「瓜地馬拉持續向前計畫」。
賈麥岱解釋，「瓜地馬拉持續向前計畫」旨在促進瓜國出口及外國直接投資，讓合作伙伴可藉由在瓜地馬拉投資進軍中美洲以及整個拉丁美洲市場。這些強化雙邊蓬勃經貿關係的行動，於今年3月31日至4月2日總統蔡英文成果豐碩的瓜地馬拉國是訪問中，也獲得肯定。
瓜地馬拉和台灣之間的合作領域廣泛且多元，包括基礎建設、農業、教育、醫療、通訊科技、輔導中小企業、安全、交通、文化以及機構強化等項目。在2013年至2021年期間，台灣向瓜地馬拉提供了近9千萬美元的合作援助。
此外過去15年以來，台灣為瓜國學子提供獎學金，供他們攻讀學士、碩士和博士學位。對此他非常感謝，因為這些獎學金提升瓜國的人才培訓及專業技能。這些學子同時也是台灣在瓜國的學術大使。
另在執政期間推動指標性的工程計畫，例如興Chimaltenango省的公立醫院，這所醫院是目前公認中美洲最好的醫療機構，以及推動位在瓜地馬拉首都的San Juan de Dios醫院新生兒大樓的現代化，然而，這只是其中的2個主要項目。感謝台灣所做的這一切。
賈麥岱指出，如果無法促進兩國人民經濟和社會發展、實現和平和繁榮，那還有什麼其他的方式可以建立一個穩固、強大且歷久彌新的友誼呢？
同樣地，瓜地馬拉維持其一貫不變的立場，支持承認中華民國台灣為一個獨立的國家，也是唯一且真正的中國。因此，基於聯合國包容及普遍性原則，瓜國支持台灣參與該國際組織的權利。
賈麥岱強調，自己來自太平洋的彼端，不遠千里而來，為的就是重申瓜國外交政策的原則。這是對台灣堅定支持的展現，也是對捍衛主權及領土完整的承諾，以及對外國侵略的堅決反對。
賈麥岱提到，去年7月，自己秉持同樣的精神，成為拉丁美洲第一位而且也是唯一的一位訪問烏克蘭的國家元首。該國自 2022年2月以來一直飽受俄羅斯入侵之苦。
賈麥岱強調，必須捍衛和平、捍衛主權與捍衛國家權力以及獨立，感謝立法院授與「國會榮譽獎章」，他將以此為榮。同時自己也承諾將持續支持並促進與我心愛的中華民國台灣的這一份珍貴情誼，「讓我們的聲音傳到世界各個角落！」
賈麥岱說，當其他國家隨著局勢轉向時，瓜地馬拉依然堅定不移。當其他國家將利益置於友誼之上時，瓜地馬拉依然堅定不移。當其他國家扭曲了對正確觀念的理解時，瓜地馬拉依然堅定不移。
最後賈麥岱稱，堅定不移是因為這攸關正義與權利，堅定不移因為這攸關一段長久的情份，而且再也沒有比這更堅若磐石的情誼，「台灣萬歲！自由民主萬歲！」