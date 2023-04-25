負面雜音多、GDP持續下修！專家曝4不確定因素　台半導體表現入列

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針對總體經濟的未來展望，孫明德提醒4大不確定因素，首先是「歐美金融不穩定」，3月份美國一些地區性銀行倒閉，歐洲瑞士信貸也因嚴重內控問題、業務大量流失及大幅虧損而爆發財務危機，顯示美、歐央行大幅升息造成之金融情勢緊縮及資產價格下跌，已導致其部分銀行發生危機。儘管目前危機看似已解除，主要央行增加流動性，以遏制市場擔憂並降低蔓延風險，但若銀行客戶和投資者仍然感到緊張不安，銀行可能會出現其他擠兌，從而引發全球金融危機，而美國小型地區性銀行因無法滿足資本和流動性要求，將最有可能發生資本外流和倒閉，具有系統重要性的金融機構的資產負債表可能會因接管而遭受重大損失，或遭受存款擠兌，打擊投資者信心並導致金融市場波動加劇。
第二，「地緣政治風險升溫 」，俄烏戰爭開戰逾1年，然而，各國並非一面倒反對俄羅斯，實際上與俄站在同一邊的國家數增加，據經濟學人資料顯示，譴責俄羅斯以及向西方靠攏的國家占全球人大約36%，支持俄羅斯以及向俄靠攏的國家則占約33%，占比相當接近。
孫明德提到，新戰爭風險也不能掉以輕心，像是伊朗正在將鈾濃縮到接近製造核武器所需的水準，而北韓可能會通過核試驗來回應計劃中的美韓大規模聯合軍事演習，這些事件都將加劇全球地緣政治趨向集團對抗，地緣政治緊張增添全球經濟與通膨前景的不確定性。
第三，「中國大陸復甦速度」，雖然中國各項經濟數據顯示經濟開始復甦，但目前經濟恢復基礎尚不穩固，3月召開的兩會將今年經濟成長率目標訂為5%左右，經濟成長目標相對保守，顯示因疫情導致的就業和收入環境惡化將成為未來的絆腳石，消費活動的恢復速度將放緩，加上全球經濟放緩，及半導體產業發展受制於美國管制，外需動能也面臨下行壓力，故經濟復甦力道仍具高度不確定性。
最後，「台灣半導體表現」也是不確定因素之一，台灣半導體企業如台積電，存貨周轉天數從2019年開始不斷增加，孫明德表示「台灣半個島，靠半導體來養身體，因此產業的好與壞，帶給台灣的影響非常巨大」，目前全球半導體庫存過多是當前產業面臨的一大挑戰，必須觀察全球經濟景氣觸底回升的情況，特別是逐季復甦的力道，以及整體科技產業去化庫存是否暫告一段落，若去化庫存速度較預期為慢，將影響台灣經濟成長表現。