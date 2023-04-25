春雨難救南部！氣象達人喊「5月梅雨不樂觀」 最新預測時間出爐
上周「最強春雨」讓中部以北水庫獲益匪淺，但卻因「西南風強風軸偏了」，導致大雨「跳過」台南，曾文溪水庫僅入流90萬噸，蓄水量至今（25）上午10時止只有6.4%，亟待梅雨來徹底解渴。究竟梅雨何時來？氣象達人賈新興說「5月梅雨不樂觀」，曝最新資料顯示，今年梅雨季將落在6月4日之後。
記者徐銘穗/綜合報導
「太平洋高壓漸增強，5月梅雨不樂觀！」賈新興今（25）在臉書發布氣象資訊，以歐洲模式預測未來降雨，明（26）清晨受微弱鋒面通過影響，基隆北海岸、東北角、新北山區及宜蘭有局部短暫雨，午後中南部及花東有局部短暫陣雨，27日至29日午後北部及中南部山區有零星短暫陣雨。
賈新興也說，30日至5月1日受鋒面通過， 嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其中5月1日清晨至中午桃竹苗有局部較大雨勢，2日至4日北部山區及宜蘭山區午後有零星短暫陣雨 。
至於今年梅雨何時來？賈新興前天（24）在臉書貼出「美國系集氣候預報資料圖」說，最新資料顯示，有利梅雨建立的大環境，即圖中的紅線和藍線要同時在零值線以上，時間點和上次資料顯示都在6月4日之後開始。
賈新興說明，在5月16日之前，顯示有3波受鋒面影響的機會，並伴隨西南季風；上一次梅雨開始的指標，則顯示5月16日至5月底大致也有3波低壓鋒面影響，這部分是本次預報和上次預報差異較大的地方。
梅雨季要到6月初才來，網友紛紛留言，「台南：如果再被晃點也認了」、「完了........真的逃不掉限水了」、「現在已不期待有任何降雨了，還是把節水措施先作好」。