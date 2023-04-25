佩甄靠豐胸拯救婚變？性感美照曝光 怒揭真相：不要再騙了
有「台灣好媳婦」之稱的47歲女星佩甄，和醫師老公王祚軒結婚15年，育有一子一女，婚姻相當幸福，不過，另一半事業不斷茁壯，經常到海外拓展市場，夫妻相處時間變少，她去年深夜直播忍不住大哭，被外界質疑是否鬧婚變，還有豐胸廣告拿她當代言人，狠虧她讓上圍Up Up，才讓老公回心轉意，讓佩甄忍不住開罵「希望你換個工作不要再詐騙！」
記者江芷稜/綜合報導
去年9月，王祚軒到大陸洽談生意，結果佩甄深夜感觸多，直播吐露心情，抱怨跟老公長期出差，相處時間太少，連早安、晚安都沒說，不知道自己在等什麼，她不停用衛生紙拭淚，「我每天等他下班、等他吃午餐，有時間可以跟我講一句話，他下班之後要看棒球、玩遊戲，沒有時間跟我講話」，讓網友聽了也很難過。
不過，老公返台後立刻改正，貼心陪她去打高爾夫球，全家出門旅遊，彌補她的不滿，佩甄也澄清其實老公對她很好，感謝外界關心，今年過生日，王祚軒還送她5天4夜的海外高爾夫之旅，相當貼心。
佩甄昨（24）日在臉書上曬出一張截圖，詐騙集團成員「蜜爾」盜用佩甄穿著低胸背心的性感照片，聲稱她老公出軌鬧婚變，為了挽回家庭吃藥豐胸，成功讓另一半回心轉意，藉此宣傳豐胸產品，讓她為之氣炸，向對方喊話「姊希望你換個工作不要再詐騙，妳這麼會編故事應該要去寫劇本，有機會還可以得獎」，爆笑貼文讓粉絲大笑「他還真會P圖啊」、「還好照片幫妳選的不錯看」、「天啊！這身材太好了吧」。