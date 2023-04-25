分手後沒見過前男友！遛狗時「汪汪助攻」破心防：復合好不好？
突然懂夫妻為孩子不願離婚的複雜心境了！國外網友卡蜜拉（Camila Perman）與前男友分手已18個月，期間兩人形同陌路，不過這樣的關係卻因為卡蜜拉的愛犬加拉（Gala）迎來轉機，她甚至鬆口表示「會考慮增加見面的機會」。
記者李惠婷/綜合報導
影片上傳於13日，卡蜜拉說明愛犬加拉是自己與前男友交往期間收養回家，雖是女方家人所養，不過狗狗也與前男友互動熱絡、感情甚篤，兩人分手後，這一人一狗的情誼被迫斷線。
然而，就在某天傍晚，卡蜜拉帶著加拉到公園散步，前方隱約出現一個熟悉的身影，這時加拉瞪大眼睛、狂擺尾巴，似乎只要頸上的牽繩消失就會馬上衝出，她心領神會，放開牽繩，加拉果然立刻衝至那人的身邊，還一邊翻出肚子一邊「哼哼」叫與對方撒嬌，而此人便是卡蜜拉18個月未見的前男友。
也許是加拉破了冰，最後前男友將牠扛到肩上，護送卡蜜拉和狗狗平安回家。對於此次重逢，卡蜜拉表示自己不確定彼此的關係是否會改變，不過看在加拉如此想念前男友的面子上，會考慮增加見面機會，網友們也在留言區祝福「你們或許可以考慮修補一下感情，就當為了…狗狗？」、「哈哈哈會不會又在一起了」、「那一刻他再也不是你的前任」、「前男友要變現任男友了哈哈哈哈」。