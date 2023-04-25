台灣成「慶記之島」！民眾黨：中央應聯手地方加強掃蕩組織犯罪

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邱臣遠表示，台灣近年槍案增加，查獲非法槍枝卻減少，2021年槍擊案最多，高達100起，累計破案率達98.27%，實則卻是「高犯罪率帶來高破獲率」的假象，這是非常不光彩的政績；而查獲的非法槍枝逐年減少，或許會被解讀成治安改善，然而對照槍案數上升，兩者互相矛盾。槍案頻傳、各種非法槍枝在市面上流竄，明顯是槍枝查緝不力所致，以本次新北案件為例，作案槍枝居然可以直接在美國網站上訂購，政府必須加強查緝走私的力道。
邱臣遠指出，隨著科技革新，3D列印製造槍枝越發成熟，上述槍枝查獲數降低，除了查緝不力的原因，有部份也是因為3D列印技術普及，使犯嫌得以「自產自銷自用」，但3D列印實務上認定困難，最終可能只會輕判，法務部應制定或修改相關法令因應。另外，3D列印槍枝部分零件仍須倚賴走私，呼籲聚焦特定零件加強查緝，由中央負責稽查走私管道，地方政府查緝槍枝改造，雙方聯手掃蕩背後的組織犯罪與勢力，從源頭根絕問題。
立委陳琬惠指出，青少年犯罪人口率近8年上升47%，凸顯社會安全網破大洞，青少年已逐漸被黑社會「犯罪工具化」，最近兩案槍手都是17歲少年，犯後即攜槍投案，顯然幕後有藏鏡人指點，只要找少年行凶給安家費，就能輕易逃過官司，恐造成模仿效應，成為新的國安危機。
陳琬惠表示，面對青少年犯罪問題，法務部、教育部及衛福部必須動起來，不能再把問題推給警察，法務部應重點研究「預謀式」自首，而非「真誠」自首的情況下，現行條文是否成為犯罪者減刑竅門的問題，並儘早提出對策，同時應與警察共同合作，加大偵查招募青少年的犯罪組織。教育部應加強法制教育，提高法治意識並導正價值觀，讓他們認識遵守法律與勞動的重要性，教育部也要與內政部合作，加強校內組織犯罪防制宣導，以及篩查網路上的可疑內容。
陳琬惠進一步指出，如遇青少年「家庭功能解組」、「親子關係疏離」等情形，衛福部應積極規畫關懷方案，與地方社會局、學校共同介入，重點關注青少年的身心健康，並及時提供心理幫助和支持，務實面對、解決問題。同時，社會各界也必須共同參與，包括家庭、學校和社區等，共同營造一個健康和諧的社會環境，引導青少年走向正確的人生道路，只有透過全體社會的共同努力，青少年犯罪問題才能根本解決。
台北市議員陳宥丞表示，新北市槍擊案加上去年台南88槍擊案，全台灣似乎都在做「火力展示」競賽，讓民眾與子彈的距離越來越近，網友戲稱「全台灣是不是只有我沒有槍？」連第一線員警都私下透露，一輩子在雙北執勤，曾幾何時，街頭巷尾的子彈聲，已經多過砸雞蛋抗議聲？
陳宥丞指出，槍擊案發生縣市不分藍綠，中央、地方都責無旁貸，但現在看不到有魄力的解決方案，對於槍擊案還是各自表述、互推皮球。藍綠都有責任遏止黑槍氾濫，不讓持有槍枝的年齡層逐漸下降，也要阻止不法集團利用校園吸收學生，或是做為交換槍枝毒品的突破口。
民眾黨團指出，維護治安不只是警察的責任，法務部、教育部及衛福部等中央部會，還有地方政府都必須嚴肅以待，除了要避免槍枝氾濫，更要把社會安全網外的青少年接起來，避免青少年落入犯罪集團之手，造成更大的社會問題，呼籲藍綠停止互相指責，共同解決當前的治安危機，別讓台灣成為人人擔驚受怕的「慶記之島」。