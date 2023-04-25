聯華食品彰化廠大火！日出貨10萬鮮食 供全台35%超商飯糰便當
聯華食品公司彰化廠今（25）天清晨發生大火，釀多人死傷，聯華食品聲明回應，「起火原因初步判斷為生產機台意外起火所致」。年營收近百億元的聯華食品前年剛慶70周年，從迪化街南北雜貨起家，大家對其印象多為休閒零嘴，但其實聯華食品也是國內最大的超商鮮食代工廠，供應全台35%飯糰、三明治、涼麵燴飯、麵食、便當等鮮食，每日出貨10萬個商品。
記者徐銘穗/綜合報導
聯華食品董事長李開源曾表示，2000年因合作多年的元本山海苔周轉不靈，聯華食品出手救援而開啟「鮮食事業」，2001年成立基隆鮮食廠、2002成立彰化鮮食廠，2014再開設中壢鮮食廠，是國內最大的超商鮮食代工廠，生產御飯糰、飯糰、三明治、涼麵燴飯、麵食、便當等即食產品。
李開源曾向《今周刊》透露，鮮食製造有兩大挑戰，一是水份，二是溫度，水份高易滋生細菌，乾貨沒有水份細菌不易滋生，但是鮮食有50％是水份，蔬菜則70％是水份，再者溫度若是過高食物則易酸壞。「鮮食的保鮮期短，庫存管理變得至關重要，門檻很高。」
聯華食品也曾在YouTube頻道中，介紹3大鮮食廠主要製造18°C、4°C兩大類鮮食，18°C以各式飯糰為主，光是中壢廠每日飯糰產能可達3萬多顆以上。4°C品項則有便當、燴飯、炒麵、涼麵、三明治、漢堡、湯麵、鍋物、沙拉、水果等7多達70種，每日出貨數量高達10萬個，供應全台超過1/3、35%的鮮食需求。
據了解，全家、萊爾富目前的鮮食商品未與聯華食品合作，彰化廠今晨大火後續使否影響超商鮮食供應，仍有待觀察了解。7-ELEVEN則回應，第一時間已與聯華食品聯繫掌握現場情況，相關後續事宜將全力協助調度，確保門市營運不受影響。