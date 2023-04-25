鄭人碩、小薰4年感情因「宗教信仰」爆分手！雙方經紀人回應了
藝人鄭人碩與小6歲小薰（黃瀞怡）穩定交往4年多，上月8日才傳出因為宗教信仰歧異分手消息，當時雙方經紀人皆否認傳言，透露：「兩人目前如常。」豈料今（25）日又爆出兩人早已分手一段時間的消息，鄭人碩甚至完全沉浸於社交、宗教活動中，對此，雙方經紀人也向《NOWnews今日新聞》回應了，小薰經紀人表示：「一切如常。」鄭人碩經紀人則說：「沒有分手啦，哈。」
記者郭佩蓉、羅凌筠/綜合報導
事實上，鄭人碩與小薰分手傳聞不斷，這已不是第一次傳出，此次鄭人碩又遭爆沉浸於宗教活動中，但其實是因為他拍攝《人面魚：紅衣小女孩外傳》演黑虎將軍，經過黑虎將軍本尊3個聖筊同意，結下5年的乩身緣分，每到北港一定會去武德宮拜拜，因為這個宮廟和桃園大溪廣澤宮同源，且廣澤宮宮主是藝人賴銘偉，鄭人碩早早就跟經紀人請假，說好3月11日參加廣澤尊王1100歲慶典，還粉墨登台扮演廣澤尊王。
鄭人碩和基督徒小薰穩定交往4年，要說信仰上有什麼衝突？鄭人碩經紀人認為：「信仰沒問題，要看新娘自己過不過得去。」因為教友一般會希望在教堂結婚，但是以經紀人熟識鄭人碩的程度來說，登記也不失為一個選項，「他好懶，摩羯座的人很實際，在形式上不見得有興趣。」