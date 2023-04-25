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車銀優睡不著去看文彬：你這壞蛋！ASTRO承諾「會幫你照顧家人」

▲ASTRO成員JIN JIN（左圖左起）、MJ、產賀、車銀優（右圖左）寫下對文彬的思念。（圖／ASTRO Twitter）
▲ASTRO成員JIN JIN（左圖左起）、MJ、產賀、車銀優（右圖左）寫下對文彬的思念。（圖／ASTRO Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓團ASTRO成員文彬4月19日過世，得年25歲，葬禮已於22日圓滿落幕，他的公司「Fantagio」則設置追悼空間，讓喜愛文彬的粉絲、好友追憶。昨（24日）ASTRO成員車銀優、JIN JIN、MJ、尹產賀，以及文彬的妹妹文秀雅，也在「Fantagio」公司前的追憶空間留下紙條，一起寫下對文彬的思念。

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▲車銀優留下字條，透露很想念文彬。（圖／韓網）
▲車銀優留下字條，透露很想念文彬。（圖／韓網）
車銀優寫下：「彬啊，是很想你的夜晚，你這個壞蛋！我跟產賀因為睡不著，所以散步來了，你睡得好嗎？跟你一起做的事情，還有微不足道的小事，現在為什麼如此的思念跟後悔....你在月球上一定要幸福幾百倍，你所留下的，我會負責照顧的，你不要擔心，辛苦了，我愛你，對不起，朋友呀。」

ASTRO曾在2020年12月發行數位單曲《We Still （Be With U）》作為送給粉絲的禮物，車銀優也寫下其中歌詞，「一起度過無數的季節，我們就這樣we still we still，我們仍然在一起，無論在哪個時間，再次見面都好，依舊的we still we still，你會遵守永恆不變的告白」，向文彬訴說不管何時，他都會守護著他。

▲JIN JIN承諾會幫文彬照顧家人，要他不要擔心。（圖／韓網）
▲JIN JIN承諾會幫文彬照顧家人，要他不要擔心。（圖／韓網）
JIN JIN則寫下：「彬啊～！是JIN JIN哥！哥來到這裡後，真的看到有很多人來看你。你跟哥約定好了對吧？要笑著生活，我會像你說的那樣，努力笑著面對生活，我現在努力中，我會重新開始練習音樂劇，飯也會連你的份一起吃。哥我會好好照顧媽媽、爸爸、秀雅的，所以你別擔心，非常非常的愛你。」

尹產賀寫下：「哥，過得好嗎？我好想你。哥哥好像還在我面前晃動，我知道我這樣會被哥哥罵的，但是現在你暫時原諒我吧。我一定會像哥說的那樣要過得幸福，一定會遵守的。 我非常非常愛你，我愛你。」

服役中的MJ也寫下：「我的弟弟彬啊，我來得太晚了，哥很抱歉。你之前該有多孤單、辛苦、痛苦，如果我之前再多跟你親近一點.....對不起，我沒有保護好你。」

文彬的妹妹秀雅，也向哥哥撒嬌寫下：「哥哥，是我呀～你唯一珍貴的妹妹，我也來啦！我真的流了很多眼淚，但我現在不會再哭了！我現在每天都會笑著，去做想做的事，幸福的活下去，所以哥你在那邊，也一定要安心跟幸福，還要好好的看著我、監督我做得好不好，我會連同哥哥的份一起努力繼續生活，你也不要攔著我，但我感到辛苦的時候，還是會經常來跟哥哥撒嬌說話，你也必須接受才可以，之前的日子真的辛苦了。我真的很愛你，哥哥永遠的妹妹，文兄妹Forever。」

▲秀雅跟哥哥文彬保證不會再哭。（圖／韓網）
▲秀雅跟哥哥文彬保證不會再哭。（圖／韓網）

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