車銀優睡不著去看文彬：你這壞蛋！ASTRO承諾「會幫你照顧家人」

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ASTRO曾在2020年12月發行數位單曲《We Still （Be With U）》作為送給粉絲的禮物，車銀優也寫下其中歌詞，「一起度過無數的季節，我們就這樣we still we still，我們仍然在一起，無論在哪個時間，再次見面都好，依舊的we still we still，你會遵守永恆不變的告白」，向文彬訴說不管何時，他都會守護著他。
JIN JIN則寫下：「彬啊～！是JIN JIN哥！哥來到這裡後，真的看到有很多人來看你。你跟哥約定好了對吧？要笑著生活，我會像你說的那樣，努力笑著面對生活，我現在努力中，我會重新開始練習音樂劇，飯也會連你的份一起吃。哥我會好好照顧媽媽、爸爸、秀雅的，所以你別擔心，非常非常的愛你。」
尹產賀寫下：「哥，過得好嗎？我好想你。哥哥好像還在我面前晃動，我知道我這樣會被哥哥罵的，但是現在你暫時原諒我吧。我一定會像哥說的那樣要過得幸福，一定會遵守的。 我非常非常愛你，我愛你。」
服役中的MJ也寫下：「我的弟弟彬啊，我來得太晚了，哥很抱歉。你之前該有多孤單、辛苦、痛苦，如果我之前再多跟你親近一點.....對不起，我沒有保護好你。」
文彬的妹妹秀雅，也向哥哥撒嬌寫下：「哥哥，是我呀～你唯一珍貴的妹妹，我也來啦！我真的流了很多眼淚，但我現在不會再哭了！我現在每天都會笑著，去做想做的事，幸福的活下去，所以哥你在那邊，也一定要安心跟幸福，還要好好的看著我、監督我做得好不好，我會連同哥哥的份一起努力繼續生活，你也不要攔著我，但我感到辛苦的時候，還是會經常來跟哥哥撒嬌說話，你也必須接受才可以，之前的日子真的辛苦了。我真的很愛你，哥哥永遠的妹妹，文兄妹Forever。」
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