乳癌好發率高！台灣每35分鐘多1病友 靠「魔術子彈」續命
台灣乳癌發生率有多高？根據敏盛綜合醫院副院長江坤俊指出，我國一年新增超過1.5萬人罹患乳癌，相當於每35分鐘就多一名病友，其中1/5屬於HER2陽性，但臨床發現仍有一群「轉移性HER2弱陽性乳癌」病友特別容易復發，國際2022乳癌治療指引公布乳癌新分型「轉移性HER2弱陽性乳癌」，影響半數轉移型乳癌病友，新的治療方式為抗體藥物複合體（ADC）也被稱之為「魔術子彈」，將化療藥物精準送進癌細胞，幫助病友續命。
記者周淑萍/綜合報導
乳癌為女性癌症發生率第一名，此在最新的統計資料顯示，110年因乳癌喪命共2913人，等於每天有約8人是因此死亡。江坤俊醫師指出在全部乳癌病友中，約1/5屬於HER2陽性，這類乳癌因為HER2基因過度表現，不僅癌細胞生長速度快，對於部分治療藥物也容易有抗藥性，病友即便完成手術等治療，也有較高的機會復發轉移。所幸標靶藥物問世，鎖定讓癌細胞迅速分裂生長的HER2受體攻擊，改變了HER2乳癌患者命運。
在過去，這類患者只能依據是否荷爾蒙陽性、PD-L1表現量是否夠高、有沒有BRCA基因變異等，選擇使用抗荷爾蒙治療、免疫治療或是單純使用化療等。近年，這些不適用抗HER2標靶藥物的HER2弱陽性乳癌患者，都可望適用抗體藥物複合體（ADC）藥物精準治療。估計約有5成左右的乳癌患者屬於「HER2弱陽性乳癌」，可望多一種精準治療選擇。
義大癌治療醫院饒坤銘副院長指出，過去以ADC藥物做為轉移性HER2陽性乳癌患者二線治療，其無疾病惡化存活期中位數不到一年，現在不僅轉移性HER2陽性乳癌患者無疾病惡化存活中位數可延長至將近兩年半。HER2弱陽性患者的無疾病惡化存活期與整體存活期也能獲得有意義的改善。
「HER2將不再是陽性與非陽性的二分法，未來多了中間地帶，也就是弱陽性！」饒坤銘醫師指出，精準的分類，也使得乳癌標靶治療更精準，治療策略更完整，不過他也提醒，ADC藥物雖然透過標靶藥物鎖定癌細胞，但也攜帶有化療藥物，在毒殺癌細胞的同時一樣可能伴隨相關副作用，提醒患者務必遵循醫囑，有助副作用管理。