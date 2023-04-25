NBA季後賽分析／詹皇用一場「全面勝利」　向Brooks傳達了這訊息

我是廣告 請繼續往下閱讀
James確實被激怒了，所以在G3賽前他走過去和對方做了些交談，不過他並沒有被這些情緒淹沒理智，他知道要把球轉移到這個系列賽中湖人優勢最大的點位上，這樣他們才能更好的去贏下比賽。
Jaren Jackson Jr.守Anthony Davis，Brooks守James，灰熊難以在這個系列賽中解決的對位是Austin Reaves，這位湖人後衛在擋拆中總能取得理想的結果，所以他才是湖人在首輪的主攻手，今天他拿下了23分為全隊最高，還傳出6助攻。
不過雖然James沒有對Brooks砍下40分，但他在關鍵的第4戰中拿到了「雙20」的數據——某種意義上這也是一種40 ——在運動能力強、熱愛對抗的灰熊手上搶下20個籃板，絕對不是容易的事，那讓湖人在這場比賽中得到了更多球權。
而在決勝時刻，James展現出「老人」的價值，先是造了Ja Morant一個進攻犯規，然後常規時間結束前，在多人撲防下用一個讓人難以置信的高打板擺進追平2分；延長賽他則在包夾的一絲縫隙中打進了鎖定勝局的「三分打」，讓湖人拿下這場比賽。
Brooks實際上防得很棒，他並不是只會說大話。但在季後賽，就是巨星的時刻，James的身體素質和他的意志，讓他在膠著時刻找到其他方式挺身而出，最終拿下這場對於湖人來說重要的一勝。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。