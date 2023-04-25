NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　LBJ狂轟雙二十、湖人聽牌

NBA季後賽分析／詹皇用一場「全面勝利」　向Brooks傳達了這訊息

▲LeBron James在首輪G4中上場45分鐘，奮力砍下22分、20籃板和7助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James在首輪G4中上場45分鐘，奮力砍下22分、20籃板和7助攻。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

上場45分鐘，砍下22分20籃板和7助攻，這就是LeBron James對於Dillon Brooks稱自己「已老了」的回應。他沒有試圖去砍下一場40分的比賽，但卻在場上用一些實質的東西，幫助球隊在首輪取得3-1的領先。

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在第2戰賽後，Brooks對James說的一些話，稱只有在季後賽在自己頭上砍下40分才能贏得他的尊重。這很顯然是一種策略，因為前者自己也承認，這是想要吸引James和在比賽中去和自己一對一。

James確實被激怒了，所以在G3賽前他走過去和對方做了些交談，不過他並沒有被這些情緒淹沒理智，他知道要把球轉移到這個系列賽中湖人優勢最大的點位上，這樣他們才能更好的去贏下比賽。

Jaren Jackson Jr.守Anthony Davis，Brooks守James，灰熊難以在這個系列賽中解決的對位是Austin Reaves，這位湖人後衛在擋拆中總能取得理想的結果，所以他才是湖人在首輪的主攻手，今天他拿下了23分為全隊最高，還傳出6助攻。

不過雖然James沒有對Brooks砍下40分，但他在關鍵的第4戰中拿到了「雙20」的數據——某種意義上這也是一種40 ——在運動能力強、熱愛對抗的灰熊手上搶下20個籃板，絕對不是容易的事，那讓湖人在這場比賽中得到了更多球權。

而在決勝時刻，James展現出「老人」的價值，先是造了Ja Morant一個進攻犯規，然後常規時間結束前，在多人撲防下用一個讓人難以置信的高打板擺進追平2分；延長賽他則在包夾的一絲縫隙中打進了鎖定勝局的「三分打」，讓湖人拿下這場比賽。

Brooks實際上防得很棒，他並不是只會說大話。但在季後賽，就是巨星的時刻，James的身體素質和他的意志，讓他在膠著時刻找到其他方式挺身而出，最終拿下這場對於湖人來說重要的一勝。

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