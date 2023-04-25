聯華食品廠大火奪7命！員工「逃生路線」曝光：開門見人全倒地
彰化縣北斗鎮四海路一段的聯華食品廠今（25）日清晨發生火警，結果22名員工受困其中，截至目前為止送醫22人，累計已經有7人宣告不治。初步了解起火原因應與機台意外有關，後續需由消防人員鑑識後確認詳細原因，對此，彰化消防第四大隊副大隊長江錦松表示，造成嚴重傷亡的最大致命點則是員工的「逃生路線」。
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，這次聯華食品廠2樓發生大火，一共有22名員工受困，其中20人在起火時候，從2樓一路向上逃到4樓冷凍庫內，部分員工躲進裡面，雖然最後全員救出送醫搶救，但截至目前為止已經有7人身亡，3人命危。
彰化消防第四大隊副大隊長江錦松提到，受困員工以為躲進冷凍庫相對安全，於是將冷凍庫門關起，跟在外面廠區的人員以無線電方式聯繫，但因為火勢過大，導致濃煙也竄進其中，受困員工聲音也越來越薄弱，等到消防得知消息後，破門而入人員已經都倒臥其中。
江錦松說，當火警發生的時候，正常狀況要往下逃，如果沒有辦法，也要水平移動、遠離火區，因為人往上跑是跑不贏煙霧的，員工逃生致命的錯誤就是向上逃跑。而這次聯華員工正是由下往上逃生，就是不當的逃生模式，勞動部表示，為避免災害擴大，已勒令停工，並將視調查結果依法處分。