帥哥男星想當BTS Jimin！赴韓狂砸「670萬整型」釀悲劇 得年22歲
韓國偶像團體防彈少年團BTS，不僅紅遍全球，更是許多歌迷心中的潮流指標。不過，一名來自加拿大的演員聖馮可魯奇歐（Saint Von Colucci）就砸了大約22萬美元（約680萬元新台幣）把自己整成BTS的成員JIMIN（朴智旻），結果卻在23日不幸離世，得年22歲。
記者詹鎰睿/綜合報導
綜合外媒報導，年僅22歲聖馮可魯奇歐，為了加入KPOP（韓國流行音樂產業），自2019年就獨自飛到韓國奮鬥，雖然擁有182公分、82公斤的逆天身材，卻因為金髮藍眼的外型處處碰壁，逐漸失去自信，因此他便決定整成朴智旻的樣子，希望能擁有和偶像一樣的V字尖下巴。
報導指出，馮可魯奇歐為了電視劇《漂亮的謊言》好讓自己看起來更像朴智旻，竟然砸了22萬美元，動了數十次的整型手術，怎料，卻在23日早上發生悲劇，不幸在韓國某間醫院離世，得年22歲。
官方表示，馮可魯奇歐的鼻子、嘴唇、下巴、眉毛、眼睛等等都有整容過，至於死亡原因，主要是先前植入的下巴填充物出現了感染的症狀，原預計22日晚間就會開刀拿出，卻在過程中發生狀況，嚴重到必須插管，歷經幾個小時的搶救後仍舊回天乏術，而他先前花了6個月拍攝的韓劇《漂亮的謊言》也成為遺作，預計在今年10月美國播出。