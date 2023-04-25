企鵝妹徒步環島被跟蹤4H！黑衣男沿路假裝撿垃圾 遭警方即刻攔截
南韓人氣實況主「企鵝妹」Jinny日前開啟徒步環島計畫，今（25）徒步環島第3天，在東北角公路上遭一名黑衣男跟蹤，還沿途假裝撿垃圾，一路尾隨長達4小時，幸好警方獲報後出動攔人，結束虛驚。
記者徐銘穗/綜合報導
「企鵝妹」前天（23）宣布徒步環島計畫，要從宜蘭走到墾丁，路線全長634公里，途中插曲不斷，有粉絲見她到餐廳吃飯忘帶現金，打爆店家電話搶付錢。嚇得企鵝妹請管理員在聊天室協助公告，請求粉絲別做「遇到想合照，不要直接把車停路上，很危險」，以及「不要打電話要店家提供特別招待或免費餐點」這兩件事。
未料，企鵝妹徒步第3天再傳脫序事件。企鵝妹今計畫從宜蘭頭城的大里車站走到福隆車站，未料出發不久後，她發現一名穿全身黑的男子尾隨在後，一路跟了約4小時。觀看企鵝妹徒步直播的網友在PTT文字轉播，形容「那個男的拿塑膠袋，沿路撿垃圾」、「假裝撿垃圾中，沿路跟人車揮手」、「昨天惡靈古堡，今天背後靈，企鵝妹實況怎麼話題性這麼多」。
幸好，警方隨後獲報趕來，即刻攔截該名黑衣男子。網友在PTT文字轉述，指警方狂噴黑衣人，要他露出臉來，還說「你也沒在釣魚或工作，全身包緊緊穿黑色幹嘛，走在路上尾隨會嚇到人家」，儘管黑衣男向警方解釋自己是「防曬加隨便走走」，但仍被警員強勢攔截。網友大讚「警察幹得好」、「用跟騷法抓去關好嗎」。