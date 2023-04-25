聯華彰化廠惡火最新近況！傷亡人數再更新 已啟動員工關懷機制
聯華食品彰化廠今（25）日清晨發生火警，發言人林志遠稍早出面更新最新傷亡數字，目前共有15名員工受傷、不幸有7人死亡，該廠年度營收占公司整體18%，後續將視調查結果及必要檢查程序另擇期復工，現立即啟動員工關懷機制，並檢視各作業環境，強化所有相關標準作業流程貫徹執行，以及安全教育訓練。
記者鄭妤安／台北報導
彰化縣北斗鎮工業區內知名聯華食品工廠，今日清晨6點多突傳火警意外，上午11時發布重訊表示，事故地點為公司彰化鮮食廠，影響生產大約2週，公司已啟動另2個鮮食廠區進行跨廠支援。
稍早召開重大訊息說明會，聯華食品發言人林志遠指出有15名員工受傷、不幸有7人死亡，公司已啟動緊急救難機制，將善盡企業責任全力給予傷亡者及家屬最大的照護及支持。
林志遠表示，本起事故起火原因已由相關單位調查中，本公司全力配合，彰化廠目前已經暫時停工，生產營運作業事務已啟動其他2廠支援，將盡速恢復正常營運。該廠年度營收占公司整體18%，後續將視調查結果及必要檢查程序另擇期復工，所發生的損失將由本公司投保的商業火險及營運中斷險因應。
他接續提到，公司承蒙各界關懷與指教，深切檢討，並已立即啟動員工關懷機制，即刻要求公司所有單位、各廠區檢視作業環境，強化所有相關標準作業流程貫徹執行，以及安全教育訓練，以確保員工的安全工作環境。