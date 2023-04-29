獨／白冰冰自掏腰包付版權費！力保《冰冰Show》：我不會退休

我是廣告 請繼續往下閱讀
明明可選擇輕鬆的談話性風格，為何獨鍾歌唱節目？白冰冰接受《NOWnews今日新聞》訪問，表達保留音樂節目的渴望，「談話性節目不外乎政治，就是娛樂八卦，我不願意看到這樣的狀況，新人沒有亮相，就沒機會有變成巨星的一天」、「我們節目沒做的話，台灣幾乎沒有音樂性的節目，很多人在做選秀，都是素人歌唱表演，我們是歌手勁歌熱舞，也讓很多懷才不遇的街頭藝人上台表演，他們很有才華，可是沒有機會上電視表演」。
《冰冰Show》讓老牌藝人有了舞台，也讓新人嶄露頭角，唯一卡關的是複雜的高額版權費，除了電視台支付公播費用，若邀請歌手重編歌曲還要另付重製費，若每首歌都付版權費用，甚至比邀請一個歌手還貴，白冰冰透露，一集節目成本不到100萬元，但最貴的一首歌版權費就要價8萬元，每次節目都要唱10、20首歌，「我現在把主持費拿出來花還不夠」，努力要尋求成本與支出平衡，才能讓節目走得長久。
所以她減少歌曲做折衷，再輔以綜藝橋段將節目填補得更精采，「避免版權費不符合製作成本，未來要想辦法，把一首歌玩得淋漓盡致，玩得很開心」，跨年節目上以演歌風的日本金曲〈First Love〉驚豔眾人，白冰冰從不害怕挑戰經典神曲，也樂於改變自己，戴著紅色假髮扮《灌籃高手》的櫻木花道搞笑投球也不畏懼。
白冰冰說，「我不迷信大牌，大牌不好邀請，價格也很貴，我希望能有人願意和我一起支持台灣演藝環境，大家如果只為自己好，自掃門前雪，台灣未來沒有音樂」，她透露節目曾邀請歌手宣傳期來打歌，沒想到事後唱片公司也要收重製費，讓她惋嘆地說，「如果這樣的話只留著訪問，寧願把歌剪掉，未來若連打歌都沒機會，歌曲沒有辦法紅，大家都沒有歌能唱」，還好後來問題解決了，節目才能順利播出。
白冰冰在節目裡提拔新人不遺餘力，從《冰冰Show》發跡走紅的陳孟賢、李子森、杜忻恬、蔡佳麟慢慢獲得關注，成果有目共睹，她也仿效《原子少年》的成功經驗，創立了平均年齡僅14歲的美少女團體「冰冰Show少女隊」，希望培養更多新人。歷經千辛萬苦，讓節目重新站穩腳步，白冰冰說：「我扛著這個重擔，所以台灣還有個歌唱綜藝節目，讓歌手可以唱歌，可以栽培新人，歡喜做甘願受，我會更好的」，希望觀眾持續給予關注。