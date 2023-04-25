同意疫情指揮中心解編　陳建仁感謝國人配合防疫

行政院長陳建仁今（25）日下午1時55分視察嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心，由指揮官王必勝說明防疫政策及防治工作指示，雙方就指揮中心解編或降級事宜進行開會，會後陳建仁受訪表示，疫情經過1192天，稍早在會議上已同意指揮中心所提出降級解編規劃，同時感謝2300萬人民，疫情期間配合政府做好防疫，讓全世界看到台灣在防疫上令人讚賞的成績。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁受訪說，經過大家的努力，疫情過了1192天，這段期間特別感謝行政院前院長蘇貞昌行政團隊以及歷任指揮官，帶領整個防疫團隊，這段期間有跨部會的協調，也感謝第一線防疫醫療人員及服務民眾的人員，付出的辛勞與服務奉獻，此外也特別感謝2300萬人民配合政府，做好防疫工作，讓全世界看到台灣防疫上令人讚賞的成績。
陳建仁指出，稍早也在會議上聆聽指揮中心所提出降級解編規劃，自己也同意了他們的規劃，希望能夠在衛福部成立聯繫中心，透過聯繫會報繼續監控國際疫情，做好充分的整備，因應可能接下來的變化。
陳建仁也提醒，防疫物資要做好儲備，也要求各部會繼續推動疫後特別預算，讓人民早點恢復到正常生活，讓台灣更美好、更堅韌、更溫暖，同時再次感謝2300萬人民的配合，「有你們真好，有你們團結合作、互相幫助，才有這麼好的防疫成績。」希望降級解編之後，大家生活更美滿。