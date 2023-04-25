聯華食品惡火吞噬！彰化廠年營收19億 中壢、基隆兩廠支援生產
聯華食品彰化廠今（25）日清晨發生火警，稍早召開重大訊息說明會，聯華食品發言人林志遠指出，彰化廠年營收約19億，佔公司整體18%，但發生如此不幸的事件，財務上的損失並非目前最關切的事情，員工照護才是關切重點。另外，他也提到，目前支援彰化廠的2大廠分別為中壢廠與基隆廠，客戶會相應安排其他的鮮食廠來支援，確保營運不受影響。聯華食品股價今日盤中一度下跌逾3%，最終以平盤90.5位置作收。
記者鄭妤安／台北報導
彰化縣北斗鎮工業區內知名聯華食品工廠，今日清晨6點多突傳火警意外，彰化廠目前已經暫時停工，上午11時發布重訊表示，事故地點為公司彰化鮮食廠，影響生產大約2週，公司已啟動另2個鮮食廠區進行跨廠支援。
林志遠表示，彰化廠主要供應鮮食相關產品，目前暫時停工，主要客戶名單公司不方便提供，未來將視調查結果，擇期復工。彰化廠年營收約19億，佔公司整體18%，「這部分並不是完全會有所損失」，公司皆有投保相關險種，不過他提到，發生如此不幸的事件，財務上的損失並非目前最關切的事情，員工照護才是關切重點。
目前會有2個鮮食廠區進行跨廠支援，外界關切是否有辦法協助中南部的需求？林志遠指出，2大廠分別為中壢廠與基隆廠，同時也已與客戶聯繫，客戶會相應安排其他的鮮食廠來支援，確保營運不受影響。
聯華食品股價今開高走低，盤中一度下跌逾3%，下探87.3元，最終以平盤90.5位置作收。