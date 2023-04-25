亂撿《駭人骨娃娃》誤觸禁忌！慘遭「鬼娃莫妮索」瘋狂索命
由《闇魔怨》導演維克多加西亞聯手《錄到鬼》艾柏多馬里尼擔當編劇，打造全新鬼片《駭人骨娃娃》。故事講述，剛搬到小鎮的女主角莎拉，與一行人去夜店玩耍，回程路上亂撿一隻骨董人形娃娃，因而誤觸禁忌招惹「鬼娃莫妮索」瘋狂索命的恐怖悲劇；國外影評盛讚：「《駭人骨娃娃》媲美《安娜貝爾》，一同競爭影迷心中最可怕的夢魘！」
記者黃雅琪/綜合報導
《駭人骨娃娃》今（25）日釋出預告，預告中小女孩陰森地呢喃：「我的洋娃娃不見了！」一行人彷彿被下咒般，皮膚開始出現怪斑、被怪力降落到水裡滅頂、身體不自然扭曲飛出去，連電視機裡的女孩都猶如「貞子」般走出來瘋狂索命，最後一幕甚至驚見女主角被「鬼娃莫妮索」纏上的駭人畫面。
《駭人骨娃娃》改編自真實都市恐怖傳說，只要領聖餐的白衣女孩出現，任何人撿到她的娃娃就得死！故事講述：剛搬到小鎮的年輕女孩莎拉（卡拉康普拉飾演），陪同家人參加妹妹的聖餐儀式，碰到一位媽媽瘋狂找尋失蹤的女兒。爾後，在一次與好友蕾貝（艾娜基尼奧內斯飾演）去夜店的回程路上，差點撞上一個身穿聖餐白裙的女孩，一行人下車查看，只看到一個骨董的人形娃娃，莎拉以為是那位失蹤小孩的娃娃因而撿回家保管，原以為能夠幫助尋人卻意外惹怪事上身。《駭人骨娃娃》5月26日上映。