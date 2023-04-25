今日廣場》沈明正／擺脫中國　台南鳳梨熱銷日本

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黃偉哲市長和邱莉莉議長的成功之處在於他們充分認識到了日本市場的潛力。日本作為亞洲地區的主要經濟體，對於優質食品和農產品有著很高的需求。他們積極參與各類國際展覽和推廣活動，以精緻的包裝和高品質的產品贏得了日本消費者的青睞。同時，他們也在文化交流方面下了許多功夫，像是今年4月透過黃偉哲市長和邱莉莉議長的努力下，台日雙方共同催生多年的台南-仙台直航終於成行，在疫情過後台南更主動積極再度搭起友誼的橋樑，此舉將會讓更多的日本民眾了解台南的歷史、文化和美食，進一步拉近兩地的距離。
他們兩位的堅定信念和果斷行動也為取得成功打下了基礎。面對中國的禁運政策，台南市沒有被壓力所擊倒，反而更加堅定目標開創新市場。在日本市場取得的成功，不僅為台南農民創造了更高的價值，也樹立了一個積極面對困境、追求創新的典範。這種堅毅不拔的精神值得其他地區借鑒。
從更廣泛的角度來看，台南市的成功充分展示了台灣在面對中國壓力時的創新能力和堅定立場。這一成果既是對中國大陸不智政策的有力回擊，也是對台灣人民堅定信念和自主發展能力的充分肯定。對於台灣來說，這是一個機會，讓他們在國際舞台上展現實力，為未來的發展積累經驗與資源。
同時，這一事件也提醒世界各國，面對中國的經濟壓力，堅定立場、創新求變是成功的關鍵。台南市的例子向世界展示了，只要充分挖掘潛力、把握機遇，各國都可以在面對中國的壓力時，依然能夠繼續獲得經濟增長和發展。
在這個案例中，黃偉哲市長和邱莉莉議長的努力和成功，使台南市成為了一個響亮的名片。他們的努力不僅為當地農民帶來了可觀的收入，也為其他地區提供了一個行銷到國際市場的成功典範。透過他們的長期經營和努力，台南市在日本市場的銷售成績逐年上升，充分展現了台灣人民的創造力和堅韌精神。
此次台南市成功拓展日本市場的案例，不僅對台灣具有深遠的影響，也對世界其他國家有著重要的啟示。在全球經濟一體化的大背景下，中國作為全球最大的市場之一，無疑擁有強大的影響力。然而，這並不意味著其他國家必須臣服於這種影響力，而是應該在保持堅定立場的同時，積極尋求與其他國家的合作，開拓新的市場和機遇。
台南市的成功案例充分說明，政府、企業和民間的共同努力與合作是拓展國際市場的基石。在這個過程中，政府部門應充分發揮政策引導和資源整合的作用，為企業和農民提供有利的政策環境和資源支持。此外，企業和農民也應勇於創新，不斷提高產品品質，以滿足不同市場的需求，從而提高自身的競爭力。
值得一提的是，在拓展國際市場的過程中，除了政府和企業的努力外，民間的力量也不容忽視。台南市民在社交媒體上主動積極的宣傳和推廣當地特產，為產品成功在日本市場的銷售提供了強大的支持。這一點再次說明，民間的力量在國際市場競爭中具有不可替代的作用。
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