草東沒有派對鼓手驟逝、貝斯手暫停演出！曾打敗五月天奪金曲獎
▲「草東沒有派對」曾打敗五月天，在第28屆金曲獎拿下最佳樂團獎。（圖／NOWnews影像中心）
記者郭佩蓉/綜合報導
｜ 2023-04-25 15:38:53 2023-04-25 17:52:45
獨立樂團「草東沒有派對（No Party For Cao Dong）」現任成員有主唱、吉他手「巫堵」、吉他手「筑筑」、鼓手「鳥人」以及貝斯手「世暄」，2016年4月發行第一張專輯《醜奴兒》就受到各大獎項肯定，2017年在第28屆金曲獎一舉奪下最佳新人獎、最佳樂團獎和年度歌曲大獎，打敗天團五月天，實力備受肯定。2021年10月鼓手凡凡（蔡憶凡）驟逝，讓團員們陷入低潮，沉寂許久。本月7日「草東」才在粉專宣布將發行第二張專輯《瓦合》，並釋出單曲〈床〉，豈料24日晚間，貝斯手世暄卻無預警宣布將「無限期」暫停演出，坦言：「因為心裡的檻依舊跨不過去。」讓大批粉絲相當震驚。
事實上，「草東沒有派對」最早的團名為「草東街派對」，後繼部分成員離開的陣容變動後，2014年，留下的團員才決定以「草東沒有派對」這個團名繼續音樂旅程，並邀請FUBAR（現Deca Joins）的成員鄭敬儒（Sam）和劉立擔任貝斯、鼓手的位置。樂隊隨後將歌曲〈老張〉和〈五十〉上傳到網路上，後來因為Sam被徵召服兵役，因此樂團中斷了將近一年。在此期間，樂隊開始對他們後期的作品採取不同的態度，並認真考慮製作不同風格的音樂，這亦是整個樂團風格發展的轉捩點。 ▲草東沒有派對曾打敗五月天，拿下第28屆金曲獎最佳樂團獎，貝斯手世暄（左2）24日無預警宣布將暫停演出。（圖／NOWnews影像中心） 2015年，草東帶著第一場大型音樂會「不都媽生的」重返舞台，並於7月9日發行限量手工EP《草東沒有派對》，9月開始，草東的小型演出便一票難求，單曲〈爛泥〉更是衝破18萬點閱率，同年，草東也拍攝第一部音樂MV〈山海〉，由劉立擔任導演；2016年，草東發行第一張錄音室專輯《醜奴兒》，初刷兩千張供不應求，不久後便成為台灣獨立樂團圈最大黑馬，5月草東舉辦第二場大型演唱會「不都媽生的2.0」，此次活動標誌著劉立退團並專注於拍攝音樂MV後，鼓手蔡憶凡（凡凡）的首次亮相，10月29日，草東在第7屆金音創作獎上奪得最佳樂隊、最佳新人、最佳搖滾單曲獎三項大獎；2017年6月24日，草東在第28屆金曲獎上一共獲得最佳樂團、最佳新人和年度歌曲獎，打敗天團五月天，此後因兵役而暫時休團一年。 ▲「草東沒有派對」是台灣獨立樂團圈最大黑馬。（圖／取自草東沒有派對 No Party For Cao Dong） 2021年10月，結束在中國巡演的鼓手凡凡被發現於北市防疫旅館離世，得年26歲，草東其他成員經討論後，也對外公布取消「不都媽生的6.0」小巨蛋演出消息，自此沉寂一段時間。一直到2023年，草東於4月7日宣布第二張專輯《瓦合》將於5月份發行並開放預購，同時一併釋出單曲〈床〉的歌詞MV，24日貝斯手世暄則透過粉專宣布將「無限期」 ▲草東沒有派對鼓手凡凡（左2）於2021年過世，貝斯手世暄（右2）24日宣布將無限期暫停演出。（圖／NOWnews影像中心） 暫停演出，他透露因為心裡的坎依舊跨不過去，在和團員們一起完成新專輯後，接下來草東的幕前演出他將不會參與，有沒有期限他自己也不知道：「會怎樣我不知道，但我對我們的音樂有信心。」 ▲金曲樂團「草東沒有派對」小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製作）
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