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《鬼滅之刃 刀匠村篇》第1位領便當？炭治郎求禰豆子：拜託先救他

▲《鬼滅之刃 刀匠村篇》鬼主角「上弦之肆」半天狗（左）、「上弦之伍」玉壺登場。（圖／鬼滅之刃Twitter）
▲《鬼滅之刃 刀匠村篇》鬼主角「上弦之肆」半天狗（左）、「上弦之伍」玉壺登場。（圖／鬼滅之刃Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

！！！以下有劇情透露！慎入！！！
日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季影集《鬼滅之刃 刀匠村篇》23日播出第3集，鬼殺戰士之一的「不死川玄彌」被「上弦之肆」半天狗的分身「哀絕」刺穿身體，畫面映入炭治郎眼裡，即使炭治郎自身難保，仍哀求妹妹禰豆子不要管他，大喊：「快去救玄彌，拜託妳！」場面動容。

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▲「上弦之肆」半天狗（上）陷入絕境，就將本體分成4個分身「積怒」、「可樂」、「空喜」、「哀絕」（意即：喜怒哀樂）。（圖／鬼滅之刃Twitter）
▲「上弦之肆」半天狗（上）陷入絕境，就會出現4個分身「積怒」、「可樂」、「空喜」、「哀絕」。（圖／鬼滅之刃Twitter）
《鬼滅之刃 刀匠村篇》第3集的鬼主角「上弦之肆」半天狗、「上弦之伍」玉壺終於登場，玉壺一出現，就把刀匠吃掉；半天狗則大方現身「霞柱」時透無一郎跟炭治郎面前，半天狗的脖子隨即被「霞柱」砍斷。

事實上，半天狗只要陷入絕境，就會將本體分成4個分身「積怒」、「可樂」、「空喜」、「哀絕」（意即：喜怒哀樂）；在「霞柱」、炭治郎開戰後，「可樂」就把「霞柱」搧到遠處，此時「不死川玄彌」出面以槍射掉「積怒」、「可樂」的頭，但2個分身再度生出「空喜」跟「哀絕」，驗證「半天狗」越砍越厲害，不像其他上弦鬼月，頭掉就能了事。

「空喜」一現身，就把炭治郎帶走，「哀絕」則持矛刺穿「不死川玄彌」身體，禰豆子看到哥哥被帶走，原本想去救哥哥，但被炭治郎制止，炭治郎對著妹妹大喊：「禰豆子去救他，快去救玄彌，拜託妳！快啊！」；另一方面，被吹走的「霞柱」，正與「上弦之伍」玉壺展開對決。

《鬼滅之刃 刀匠村篇》每週一上午9點在台播出，更多精彩劇情可至中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、bilibili、愛奇藝國際站、Netflix收看。

▲「不死川玄彌」被「上弦之肆」半天狗的分身「哀絕」刺穿身體。（圖／鬼滅之刃Twitter）
▲「不死川玄彌」被「上弦之肆」半天狗的分身「哀絕」刺穿身體。（圖／鬼滅之刃Twitter）
▲「霞柱」時透無一郎保護小鐵，跟「上弦之伍」玉壺對戰。（圖／鬼滅之刃Twitter）
▲「霞柱」時透無一郎保護小鐵，跟「上弦之伍」玉壺對戰。（圖／鬼滅之刃Twitter）

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