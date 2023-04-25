5月1日起同步退場！家用抗原快篩試劑實名制 實施至4月30日止
中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，因民眾購買家用抗原快篩試劑實名制的需求降低，且目前自由市場的家用抗原快篩試劑供應充足，家用抗原快篩試劑實名制已完成階段性任務。因此，家用抗原快篩試劑實名制政策將實施至今(2023)年4月30日止，自5月1日起退場。提醒民眾如有購買實名制家用抗原快篩試劑需求，可於今年4月30日前，儘快持健保卡至健保特約藥局購買。
記者林莞茜／綜合報導
指揮中心指出，因應去(2022)年4月國內COVID-19疫情急速上升，民眾對於家用抗原快篩試劑的需求增加，市場快篩試劑缺貨且價格昂貴，故政府推動家用抗原快篩試劑實名制，透過近5,000家健保特約藥局及偏鄉衛生所販售實名制家用抗原快篩試劑，希望讓有需要篩檢的族群可以購得每日所需之家用抗原快篩試劑數量，並平抑市售家用抗原快篩試劑價格。另為保障尚未接種COVID-19疫苗之幼兒及長者健康，亦分別自去年6月及9月開始，透過實名制通路讓0-6歲學齡前幼兒及65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑，並分別在實施七輪及五輪後，於今年2月28日停止領取。
指揮中心說明，家用抗原快篩實名制政策於去年4月28日實施第一輪至目前為第十二輪；自去年4月28日至今(2023)年4月13日，歷時近一年，總販售份數約1,505萬餘份(約7,525萬劑)，平均每日販售數量，自初期25萬餘份，下降至近期1千餘份，顯示民眾透過實名制通路取得家用抗原快篩試劑的需求已相當低，另自由市場的家用抗原快篩試劑供應充足，因此，家用抗原快篩試劑實名制，將依規劃如期實施至今年4月30日止，5月1日起欲購買家用快篩試劑的民眾，請至藥局/藥妝/超商/超市等通路購買。
指揮中心特別感謝藥師/藥劑生、衛生所，以及國防部、中華郵政與倉儲物流業者等相關人員，近一年來對家用快篩試劑實名制及疫情防治付出的努力和辛勞，重大貢獻值得民眾肯定。
※【NOWnews 今日新聞
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