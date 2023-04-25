防疫降階！5/1起指揮中心退場　口罩規定、疫苗怎打常見7大QA看這

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A1：指揮官王必勝表示，3月20日通報定義改變之後，確診者中重症比例、死亡比例都下降，同時在參考其他國家疫情，看到新冠肺炎疾病一直朝向流感化趨勢形成，而國內也從去年10月起邊境解封後，逐漸防疫鬆綁，現行重點工作則放在中重症照顧、脆弱族群、領藥、疫苗接種相關工作，有鑑於這些工作都常態化，疾病流感化情況下，建議指揮中心解編，但後續仍會持續四大工作，分別為多元監測疫情，每周主動說明、公費疫苗持續，規劃年度接種、投藥照護延續，保護脆弱族群、整備醫療物資快速應變動員。
Q2：快篩哪裡買？
A2：指揮中心表示，家用抗原快篩試劑實名制已完成階段性任務。因此宣布緊實施至今(2023)年4月30日止，自5月1日起退場，此後可至各藥局、藥妝店、超市、超商購買。
Q3：陽性怎麼辦？
A3：指揮中心日前已宣布，3月20日起輕症免隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民衆視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果；有重症高風險因子(65歲以上或慢性病等)儘速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不淸等重症警示徵象則應立即就醫。
Q4：治療費用怎麼算？
A4：輕症但具高風險因子之患者為口服抗病毒藥物公費對象、確定病例(併發症)之住院隔離費用爲公費給付。
Q5：染疫康復者門住診整合計畫，有繼續維持嗎？
A5：是，收案續至指揮中心解編後6個月，計畫仍持續提供整合式照護。
Q6：疫苗哪裡打？
A6：公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供，但5月1日起醫療院所施打疫苗，可收掛號費。
Q7：口罩規定有改嗎？
A7：沒有改。4月17日起只剩醫療照護機構和救護車規定戴口罩，暫定維持至5月30日，再進行檢視。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。