推動偏鄉兒童教育發展　 安達人壽贊助馬那邦小書屋

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馬那邦小書屋位於苗栗縣大湖鄉東興國小，學校將閒置不用的建築，化腐朽為神奇，改造成「食農教育」取向之小書屋，並且結合當地產業特色 - 草莓種植，推出魔法森林書屋食堂教育等計畫，提供學生及學校老師授課場地。
馬那邦小書屋假日也將開放給社區居民和民宿業者使用，期望作為觀光客深度旅遊的活動空間。如此一來，不僅能提升馬那邦小書屋使用率，亦可增加社區居民向心力，同時成為當地觀光特色項目，吸引更多旅客前來，創造多贏效果。
賀雪妮表示，安達人壽向來重視台灣偏鄉需求，特別是孩童的教育不能等，很高興能與逢甲建築協會合作，長期支持小書屋計畫，並期望將安達集團願景”Protecting the present and building a better future”(保障現在並創造更好的未來)，持續在台灣這塊土地發揚光大。
逢甲建築協會感謝安達人壽支持逢甲建築小書屋推廣計畫，馬那邦小書屋是雙方合作的第一座成果，相信在共同努力下，100座偏鄉小書屋計畫，一定能夠持續推動執行，嘉惠更多偏鄉弱勢學童，也期盼安達人壽員工，有機會親自到小書屋與當地使用者交流，持續關注所捐贈的每一座小書屋！
陳亭儒提到，為了讓學生能有完善的圖書資源，過去曾到處尋找民間資源，但礙於學校總人數偏低，往往不符合申請資格。十分感謝逢甲建築協會願意啟動馬那邦小書屋計畫，結合森林環境元素，成為獨一無二的存在。