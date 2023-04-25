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推動偏鄉兒童教育發展　 安達人壽贊助馬那邦小書屋

▲推動偏鄉學童教育發展，安達人壽與逢甲建築協會推動百座小書屋計畫，首座馬那邦小書屋啟用。（圖／東興國小提供）
▲推動偏鄉學童教育發展，安達人壽與逢甲建築協會推動百座小書屋計畫，首座馬那邦小書屋啟用。（圖／東興國小提供）

記者金武鳯/台中報導

為推動台灣偏鄉兒童教育發展，安達人壽與逢甲建築協會自去年起結盟，預計在偏鄉地區興建100座小書屋，首座位於苗栗大湖東興國小的馬那邦小書屋日昨啟用，為欠缺圖書資源的師生帶來善的循環。安達人壽希望藉由遍地開花的小書屋，帶給偏鄉孩子更多閱讀與學習機會。

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由安達人壽贊助之馬那邦小書屋， 4月22日舉行啟用剪綵典禮，包括安達人壽總管理處資深副總賀雪妮、逢甲建築協會總幹事蔡榮琮，以及東興國小校長陳亭儒等人聯袂出席，迎接百座小書屋計畫啟動盛會。

馬那邦小書屋位於苗栗縣大湖鄉東興國小，學校將閒置不用的建築，化腐朽為神奇，改造成「食農教育」取向之小書屋，並且結合當地產業特色 - 草莓種植，推出魔法森林書屋食堂教育等計畫，提供學生及學校老師授課場地。

▲安達人壽與逢甲建築協會推動的百座小書屋計畫，首座位於大湖東興國小的馬那邦小書屋啟用。（圖／東興國小提供）
▲安達人壽與逢甲建築協會推動的百座小書屋計畫，首座位於大湖東興國小的馬那邦小書屋啟用。（圖／東興國小提供）
馬那邦小書屋假日也將開放給社區居民和民宿業者使用，期望作為觀光客深度旅遊的活動空間。如此一來，不僅能提升馬那邦小書屋使用率，亦可增加社區居民向心力，同時成為當地觀光特色項目，吸引更多旅客前來，創造多贏效果。

賀雪妮表示，安達人壽向來重視台灣偏鄉需求，特別是孩童的教育不能等，很高興能與逢甲建築協會合作，長期支持小書屋計畫，並期望將安達集團願景”Protecting the present and building a better future”(保障現在並創造更好的未來)，持續在台灣這塊土地發揚光大。

逢甲建築協會感謝安達人壽支持逢甲建築小書屋推廣計畫，馬那邦小書屋是雙方合作的第一座成果，相信在共同努力下，100座偏鄉小書屋計畫，一定能夠持續推動執行，嘉惠更多偏鄉弱勢學童，也期盼安達人壽員工，有機會親自到小書屋與當地使用者交流，持續關注所捐贈的每一座小書屋！

陳亭儒提到，為了讓學生能有完善的圖書資源，過去曾到處尋找民間資源，但礙於學校總人數偏低，往往不符合申請資格。十分感謝逢甲建築協會願意啟動馬那邦小書屋計畫，結合森林環境元素，成為獨一無二的存在。

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