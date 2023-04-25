新冠降級、指揮中心5/1解編！疫苗、藥品、檢測得續用到有效期止
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，在今（25）日臨時記者會上宣布，新冠肺炎將在5/1調整為第四類傳染病，指揮中心也會同步解編，後續將由衛福部主導整備應變工作，至於解編後有關疫苗、藥品等物資，指揮中心也表示，在EUA核准期限內合法製造或輸入產品，都可持續販售和使用到產品有效期限為止。
記者林莞茜／綜合報導
指揮中心發言人羅一鈞說明，疫苗EUA方面，莫德納、莫德納次世代雙假疫苗和Novavax的效期都到2023年12月31日止，BNT疫苗已有EUA核准有效期限延長至2023年10月31日；藥品部分，瑞德西韋EUA核准期限到2025年06月02日止、莫納皮拉韋到2024年12月31日止、倍拉維到2023年12月31日止、Evusheld到2024年08月22日止，而新冠病毒檢測儀器/試劑，203件效期到2023年6月30日止。
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