保護牙齒這樣吃！醫推「5類食物」有益牙齒健康

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▲ 多吃「5類食物」有助於牙齒健康。（示意圖／每日健康）
黃文龍在臉書粉專《黃文龍牙醫師｜新竹 竹北 你的微笑工程師｜隱形矯正 美白貼片 全瓷冠專業》發文分享，平時應多喝「水」，尤其含有氟化物的水有助抵抗酸的侵蝕，是保持口腔健康的最佳飲品，雖然台灣沒有實施飲水加氟，但多喝水仍有益健康。
黃文龍提到，多吃「乳製品」如牛奶、優格等，不僅含糖量低、富含鈣，還有蛋白質，有助於強化牙齒，而多攝取「精瘦蛋白質」，像是瘦肉類、去皮的家禽和魚類、豆類、牛奶和雞蛋，都對牙齒健康有好處。
黃文龍建議，「蔬菜和水果」是任何均衡飲食的重要組成部分，多吃富含水和膳食纖維的蔬果，有助於平衡所含的糖分，咀嚼還幫助刺激唾液的產生，可以帶走牙齒上有害的酸性物質及食物顆粒，「堅果」則含有身體所需的蛋白質和礦物質，加上碳水化合物含量低，不會增加蛀牙風險，咀嚼堅果也同樣能刺激唾液產生，進而降低蛀牙的風險，若下午想吃甜食，不妨拿些堅果取代甜點。
本文經竹北橙蒔美學牙醫診黃文龍院長臉書粉專《黃文龍牙醫師｜新竹 竹北 你的微笑工程師｜隱形矯正 美白貼片 全瓷冠專業》授權報導
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