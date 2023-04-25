達美樂MyBOX「披薩便當」99元快閃5天　必勝客8款「大披薩199​」

保護牙齒這樣吃！醫推「5類食物」有益牙齒健康

保護牙齒這樣吃！醫推「5類食物」有益牙齒健康
保護牙齒這樣吃！醫推「5類食物」有益牙齒健康

每日健康-每日都做得到的健康

保護牙齒一定要趁早，若平時沒有做好口腔清潔，牙周病、蛀牙等都有可能找上門。對此，竹北橙蒔美學牙醫診黃文龍院長表示，雖然很多食物容易傷牙，但多吃「5類食物」有益牙齒健康，包括乳製品、精瘦蛋白質、蔬菜水果、堅果和水。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 多吃「5類食物」有助於牙齒健康。（示意圖／每日健康）

黃文龍在臉書粉專《黃文龍牙醫師｜新竹 竹北 你的微笑工程師｜隱形矯正 美白貼片 全瓷冠專業》發文分享，平時應多喝「水」，尤其含有氟化物的水有助抵抗酸的侵蝕，是保持口腔健康的最佳飲品，雖然台灣沒有實施飲水加氟，但多喝水仍有益健康。

圖／翻攝自 臉書／黃文龍牙醫師｜新竹 竹北 你的微笑工程師｜隱形矯正 美白貼片 全瓷冠專業
圖／翻攝自 臉書／黃文龍牙醫師｜新竹 竹北 你的微笑工程師｜隱形矯正 美白貼片 全瓷冠專業
黃文龍提到，多吃「乳製品」如牛奶、優格等，不僅含糖量低、富含鈣，還有蛋白質，有助於強化牙齒，而多攝取「精瘦蛋白質」，像是瘦肉類、去皮的家禽和魚類、豆類、牛奶和雞蛋，都對牙齒健康有好處。

黃文龍建議，「蔬菜和水果」是任何均衡飲食的重要組成部分，多吃富含水和膳食纖維的蔬果，有助於平衡所含的糖分，咀嚼還幫助刺激唾液的產生，可以帶走牙齒上有害的酸性物質及食物顆粒，「堅果」則含有身體所需的蛋白質和礦物質，加上碳水化合物含量低，不會增加蛀牙風險，咀嚼堅果也同樣能刺激唾液產生，進而降低蛀牙的風險，若下午想吃甜食，不妨拿些堅果取代甜點。

本文經竹北橙蒔美學牙醫診黃文龍院長臉書粉專《黃文龍牙醫師｜新竹 竹北 你的微笑工程師｜隱形矯正 美白貼片 全瓷冠專業》授權報導

延伸閱讀
你「以為健康」的燕麥奶、即食燕麥片、燕麥粉都是地雷！醫：只有這3款最健康
認清「肥胖體質」減肥成功率激增！　醫：4體質全包簡直悲劇

「無麩質飲食」可減肥？營養師破迷思　「10種主食」越吃越瘦

男性注意！攝護腺肥大「6症狀」快就醫：再晚恐腎衰竭

壓力大、易疲憊？醫曝「11症狀」恐缺「這營養素」

30歲之後要注意！醫分享「4大招」遠離肌少症

我是廣告 請繼續往下閱讀