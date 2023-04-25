壓力大、易疲憊？醫曝「11症狀」恐缺「這營養素」

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▲ 身體缺鎂恐造成壓力大、容易疲憊等症狀。（示意圖／Shutterstock）
黃文龍在臉書粉專《黃文龍牙醫師｜新竹 竹北 你的微笑工程師｜隱形矯正 美白貼片 全瓷冠專業》指出，當人體缺乏鎂時，就會出現11種症狀，像是食慾不振，覺得看到食物就反胃；噁心嘔吐；很容易疲勞；覺得身體很虛弱；肌肉容易抽筋、痙攣，常會覺得有刺痛的感覺；情緒變得易怒，容易急躁；記憶力下降、注意力不集中；一直覺得壓力很大；心跳速度變得異常，頻率不正確；牙齒鬆動，骨質開始流失；暴躁及緊張。
黃文龍建議，若想終結身體的缺鎂狀態，可以在日常飲食中加入富含鎂的食物，包括「五穀根莖類」如燕麥、糙米、小米、全穀類雜糧；「肉、海鮮類」如牛排、羊排、豬肝、蝦米、干貝、鱈魚、蛤蠣、魷魚；「蔬菜類」如萵苣、酪梨、球芽甘藍、青江菜、蔥、高麗菜、南瓜、菠菜、花椰菜；「水果類」如香蕉、百香果、椰子、檸檬、楊桃；以及「堅果類」如芝麻、葵花子、杏仁、花生。
黃文龍提到，為了有效幫助身體吸收鎂，可以多從「肉類」補充，因為動物性食品中鎂的利用率較高，比光吃植物性食品好，而「蛋白質」和「乳糖」也能增加幫助鎂的吸收率，其中搭配牛奶食用就是個很不錯的選擇，一旦身體補充了足夠的鎂，就能舒緩壓力、集中注意力、鞏固牙齒和維持神經運作。
本文經牙醫師黃文龍臉書粉專《黃文龍牙醫師｜新竹 竹北 你的微笑工程師｜隱形矯正 美白貼片 全瓷冠專業》授權報導
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