30歲之後要注意！醫分享「4大招」遠離肌少症

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 身體在30歲以後，肌肉就會逐年加快流失。（示意圖／Shutterstock）
陳鈺泓在臉書粉專《鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》發文提到，很多樂齡族都會碰到肌少症的問題，主要原因在於長期習慣錯誤的生活方式，一旦出現肌少症，生活品質將大打折扣，患者不僅容易跌倒、骨折，嚴重者連起身、握住東西都有困難。
陳鈺泓建議，平時應「吃夠熱量」，若長輩食慾差或吞嚥困難，可能造成營養不足、沒有體力，還會加速肌肉流失，不妨增加食物的色香味來吸引長輩進食，將食材切成小塊或製作成液體狀，來增加長輩食用的分量。另外，很多長輩誤信不吃肉可養生，但人體需要「補充充足蛋白質」才能保護肌肉，若擔心攝取過高脂肪，可用白肉取代紅肉，或使用蛋白質補給品，如高蛋白，以免肌肉流失。
陳鈺泓提醒，「補充維生素D」可減緩肌肉流失、維持骨骼健康，最好平時多曬太陽或多吃深海魚，像是鮭魚、鯖魚等均含豐富維生素D，同時也要「維持運動習慣」，因為適當重量訓練可維持肌肉，避免肌肉流失，若長輩擔心受傷，建議找一個專業教練指導，學習安全運動的知識。
本文經板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓臉書粉專《鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》授權報導
延伸閱讀
細胞治療是難治疾病新曙光？「幹細胞」活化擴增提升可行性
猴痘又來襲！這5類人是危險群：補充「3維生素」可預防