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蔡政府推五部一會組改　國民黨團痛批：製造更多政治酬庸

▲針對蔡英文政府推動五部一會組織改造，國民黨立法院黨團今召開記者會，蔡政府組改不精簡政府組織，而是創造更多政治酬庸職位。（圖／國民黨提供）
▲針對蔡英文政府推動五部一會組織改造，國民黨立法院黨團今召開記者會，蔡政府組改不精簡政府組織，而是創造更多政治酬庸職位。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

總統蔡英文政府推動五部一會組織改造，其中針對新增設的三級機關，政府有意採取部分首長「常務及政務雙軌制」，除了任用常任文官，也允許政治任命。對此，國民黨立法院黨團今（25）日痛批蔡政府組改不精簡政府組織，而是創造更多政治酬庸職位，三級機關將有更多政務任用首長，修法放寬恐衝擊文官體系，勢必引發「政治凌駕專業」，更是衝擊文官體制，打擊文官士氣，阻礙文官發展。

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國民黨團今召開「政院組改急就章分官?酬庸? 到底在急什麼?」記者會，副書記長林思銘表示，立法院司法法制委員會這個會期密集排審行政院各機關組織法的修法，包括環境部、農業部、經濟部、交通部、內政部、原能會等，共計五部一會。林思銘認為，推動政府組織改造，最核心的目標在於組織精簡整併，但綜觀這次民進黨所主導的組改案，卻是「越改越肥」。

林思銘發現，民進黨的目標根本不在組織精簡，而是想盡辦法喬職缺，例如，將部分三級機關首長任命，改為「常務及政務雙軌制」，除了常任文官外，也可政治任命。

林思銘說，再進一步觀察發現，這些允許雙軌制的機關，如經濟部能源署、產業發展署、中小及新創企業署與交通部觀光署，幾乎都集中在資源較多的機關，民進黨的目的，很顯然是就是要控制資源，不惜打破維繫國家穩定的常任文官體制。甚至，未來在檯面下還有很多事業單位、法人可以塞自己人，這些聘用人員不需要任何任用資格，未來想趕也趕不走，讓民進黨可以「越吃越肥」。

林思銘詢問，蔡英文任期只剩一年，現在匆促組改，究竟所為何事？難道民進黨已經預測明年將輸掉總統大選？因此現在搶先卡位，先吃先贏，不然，為什麼急著組織改造？利用大選即將到來，依恃著民進黨在立院多數，急著通過組改，也不再避諱吃相難看？

林思銘表示，行政院組織改造自民國99年開始推動，歷經13年有餘，一定需要具有多方對話、逐步推進的過程，急就章只會壞事。舉例環境保護署，本來應該朝向水、土、林、氣整合，最後卻變成原地膨脹、就地升格，與原本的組改理念完全背道而馳。他強調，這種拋棄理念、政黨利益超越國家利益的組改，將注定失敗，並遺害國家數十年，呼籲蔡政府懸崖勒馬、勿讓國家成為「失速列車」。

國民黨立委李德維指出，最近民進黨在立院不斷把手伸進司法法制委員會，進行大規模相關組織法的改造，據《中央行政機關組織基準法》第18條第二項規定：「一級、二級機關首長列政務職務；三級機關首長除性質特殊且法律有規定得列政務職務外，其餘應為常務職務；四級機關首長列常務職務」，《中央行政機關組織基準法》的規定，是希望行政單位能夠穩定執行相關業務，不希望政務職過度擴張，一旦政黨輪替，政務變動、改派範圍會相當的大，將影響三級機關的穩定度。

李德維正告民進黨政府，不要政務職務不夠分，處心積慮把黑手伸入三級機關首長，現在民進黨政府計畫的五部一會的組改，例如能源局改為能源署、經濟部國貿局改為國際貿易署、經濟部商業司改為商業發展署等等，把部內行政單位改為派出機關，在在說明民進黨政府並沒有完整的組改規劃。

國民黨立委游毓蘭表示，個人是中華民國文官體制出身的立法委員，在民國69年通過國家考試擔任公務員，過去幾十年來國家的安定與繁榮，這與有個公正、公平、公開的考試制度、文官制度有著密切關係；在5年前蔡政府推動年改，打擊文官當中的公教警消信心。蔡英文總統執政之後，除了製造對立外，繼續作惡，為了破壞文官體系，無所不用其極，將政治酬庸凌駕專業，就算是行政院陳建仁表現出「溫柔堅韌」，但擋不住民進黨酬庸真相。

游毓蘭指出，行政院三級機關不只原地膨脹，還鬆軟虛胖，農委會主委陳吉仲從主委將升為部長，開心到哭出來，但是看在農委會許多約聘臨時人員眼裡，作何感想，薪資不到三萬元，還要一年一聘，他們的苦，有包含在陳吉仲主委的眼淚之中嗎?

游毓蘭說，我國文官制度下，公務人員在一定領域內經過長時間的歷練後，與這些酬庸黑官做比較，無論是政策熟悉程度、業務推動或是政府整體狀態，絕對比他們優秀許多。然而民進黨立委也認為，就是要破壞文官體系，用酬庸政治領導專業能力，現在的民進黨早已不是當初的民進黨。

游毓蘭提到，政府組改至今已歷時35年，蔡英文把這次修法視為組改最後一塊拼圖，說的好聽是最後一塊拼圖，事實上卻是大選前的最後一塊蛋糕。舉例來說，政府若認為警察人員非常重要，非得計畫訓練成為「機器戰警」、「國軍戰士」，既然這麼需要警察，為何不把30多年前成立的警政署，升格成為警察總署，將海巡、消防、移民一併納入？

最後，游毓蘭建議蔡政府，何不乾脆效仿美國政府，在911事件之後的第二年，立刻整合22個部會成立國土安全部？真的要組改，這才要組改，蔡政府現在做的組改，只是在做分贓，吃相難看。

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