蔡政府推五部一會組改　國民黨團痛批：製造更多政治酬庸

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林思銘發現，民進黨的目標根本不在組織精簡，而是想盡辦法喬職缺，例如，將部分三級機關首長任命，改為「常務及政務雙軌制」，除了常任文官外，也可政治任命。
林思銘說，再進一步觀察發現，這些允許雙軌制的機關，如經濟部能源署、產業發展署、中小及新創企業署與交通部觀光署，幾乎都集中在資源較多的機關，民進黨的目的，很顯然是就是要控制資源，不惜打破維繫國家穩定的常任文官體制。甚至，未來在檯面下還有很多事業單位、法人可以塞自己人，這些聘用人員不需要任何任用資格，未來想趕也趕不走，讓民進黨可以「越吃越肥」。
林思銘詢問，蔡英文任期只剩一年，現在匆促組改，究竟所為何事？難道民進黨已經預測明年將輸掉總統大選？因此現在搶先卡位，先吃先贏，不然，為什麼急著組織改造？利用大選即將到來，依恃著民進黨在立院多數，急著通過組改，也不再避諱吃相難看？
林思銘表示，行政院組織改造自民國99年開始推動，歷經13年有餘，一定需要具有多方對話、逐步推進的過程，急就章只會壞事。舉例環境保護署，本來應該朝向水、土、林、氣整合，最後卻變成原地膨脹、就地升格，與原本的組改理念完全背道而馳。他強調，這種拋棄理念、政黨利益超越國家利益的組改，將注定失敗，並遺害國家數十年，呼籲蔡政府懸崖勒馬、勿讓國家成為「失速列車」。
國民黨立委李德維指出，最近民進黨在立院不斷把手伸進司法法制委員會，進行大規模相關組織法的改造，據《中央行政機關組織基準法》第18條第二項規定：「一級、二級機關首長列政務職務；三級機關首長除性質特殊且法律有規定得列政務職務外，其餘應為常務職務；四級機關首長列常務職務」，《中央行政機關組織基準法》的規定，是希望行政單位能夠穩定執行相關業務，不希望政務職過度擴張，一旦政黨輪替，政務變動、改派範圍會相當的大，將影響三級機關的穩定度。
李德維正告民進黨政府，不要政務職務不夠分，處心積慮把黑手伸入三級機關首長，現在民進黨政府計畫的五部一會的組改，例如能源局改為能源署、經濟部國貿局改為國際貿易署、經濟部商業司改為商業發展署等等，把部內行政單位改為派出機關，在在說明民進黨政府並沒有完整的組改規劃。
國民黨立委游毓蘭表示，個人是中華民國文官體制出身的立法委員，在民國69年通過國家考試擔任公務員，過去幾十年來國家的安定與繁榮，這與有個公正、公平、公開的考試制度、文官制度有著密切關係；在5年前蔡政府推動年改，打擊文官當中的公教警消信心。蔡英文總統執政之後，除了製造對立外，繼續作惡，為了破壞文官體系，無所不用其極，將政治酬庸凌駕專業，就算是行政院陳建仁表現出「溫柔堅韌」，但擋不住民進黨酬庸真相。
游毓蘭指出，行政院三級機關不只原地膨脹，還鬆軟虛胖，農委會主委陳吉仲從主委將升為部長，開心到哭出來，但是看在農委會許多約聘臨時人員眼裡，作何感想，薪資不到三萬元，還要一年一聘，他們的苦，有包含在陳吉仲主委的眼淚之中嗎?
游毓蘭說，我國文官制度下，公務人員在一定領域內經過長時間的歷練後，與這些酬庸黑官做比較，無論是政策熟悉程度、業務推動或是政府整體狀態，絕對比他們優秀許多。然而民進黨立委也認為，就是要破壞文官體系，用酬庸政治領導專業能力，現在的民進黨早已不是當初的民進黨。
游毓蘭提到，政府組改至今已歷時35年，蔡英文把這次修法視為組改最後一塊拼圖，說的好聽是最後一塊拼圖，事實上卻是大選前的最後一塊蛋糕。舉例來說，政府若認為警察人員非常重要，非得計畫訓練成為「機器戰警」、「國軍戰士」，既然這麼需要警察，為何不把30多年前成立的警政署，升格成為警察總署，將海巡、消防、移民一併納入？
最後，游毓蘭建議蔡政府，何不乾脆效仿美國政府，在911事件之後的第二年，立刻整合22個部會成立國土安全部？真的要組改，這才要組改，蔡政府現在做的組改，只是在做分贓，吃相難看。