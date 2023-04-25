防疫降階疫情再起怎辦？莊人祥曝應變機制規劃　仍有6管道可查詢

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莊人祥說，5月1日後防疫應變機制完善，衛福部防疫團隊和專家小組並未解散，加上不管是快篩、口罩、疫苗、藥品等防疫物資的儲備都充裕，若有遇自由市場產生恐慌性搶購等供需失衡情形，將啟動實名制販售；將依各項目庫存量及效期進行屆效處理及滾動式檢討，確保防疫物資品質、保障民眾健康。
莊人祥也公布後續因應疫情變化的應變措施，在醫療量能部分，專責病房第一階段會先啟動3%約1850床、第二階段會啟動5%約3070床，集中檢疫所則先啟動國防部10個檢疫所，共1500間、第二階段為公部門相關住宿場所21處，共2000間。
而根據指揮中心統計，醫療物資在口罩部分，現有庫存為2.76億片，平均每人有10片，國內日產量為一天1200萬片； 快篩試劑現有庫存6079萬，平均每人3支，國內日產量為一天20萬劑；現有疫苗庫存，合計579萬9636劑，另有Novavax96萬劑、1500萬劑莫德納次世代疫苗合約；抗病毒藥物，庫存共有27萬，預估尚可使用天數最多510天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。