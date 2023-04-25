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防疫降階疫情再起怎辦？莊人祥曝應變機制規劃　仍有6管道可查詢

▲防疫降階疫情再起怎辦？莊人祥說明指揮中心解編規劃及相關應變機制規劃。（圖／指揮中心）
▲防疫降階疫情再起怎辦？莊人祥說明指揮中心解編規劃及相關應變機制規劃。（圖／指揮中心）

記者林莞茜／綜合報導

中央流行疫情指揮中今（25）日宣布，新冠肺炎將在5月1日調整為第四類傳染病，指揮中心也會同步解編，後續將由衛福部主導整備應變工作，但民眾不免擔心，若降階後疫情再起該如何應對，對此，社區應變組組長莊人祥表示，5月1日防疫應變機制完善，且防疫物資、藥品儲備、醫療量能都充裕，若有產生恐慌性搶購造成失衡，會再啟動實名制販售，至於防疫資訊，依舊有6大管道可以進行查詢。

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莊人祥說明，，民眾可以到疾管署官方網站、疾管署1922防疫達人臉書專頁、疾管署「疾管家」LINE@、疾管署每週二的例行說明記者會、社交距離APP、1922防疫專線。

▲有關COVID-19相關資訊，仍有6管道可供查詢。（圖／指揮中心）
▲有關COVID-19相關資訊，仍有6管道可供查詢。（圖／指揮中心）

莊人祥說，5月1日後防疫應變機制完善，衛福部防疫團隊和專家小組並未解散，加上不管是快篩、口罩、疫苗、藥品等防疫物資的儲備都充裕，若有遇自由市場產生恐慌性搶購等供需失衡情形，將啟動實名制販售；將依各項目庫存量及效期進行屆效處理及滾動式檢討，確保防疫物資品質、保障民眾健康。

▲5/1防疫降階！疫情再起怎辦？。（圖／指揮中心）
▲5/1防疫降階！疫情再起怎辦？。（圖／指揮中心）
莊人祥也公布後續因應疫情變化的應變措施，在醫療量能部分，專責病房第一階段會先啟動3%約1850床、第二階段會啟動5%約3070床，集中檢疫所則先啟動國防部10個檢疫所，共1500間、第二階段為公部門相關住宿場所21處，共2000間。

而根據指揮中心統計，醫療物資在口罩部分，現有庫存為2.76億片，平均每人有10片，國內日產量為一天1200萬片； 快篩試劑現有庫存6079萬，平均每人3支，國內日產量為一天20萬劑；現有疫苗庫存，合計579萬9636劑，另有Novavax96萬劑、1500萬劑莫德納次世代疫苗合約；抗病毒藥物，庫存共有27萬，預估尚可使用天數最多510天。

▲防疫降階 應變持續，指揮中心解編規劃及相關事項。（圖／指揮中心）
▲防疫降階 應變持續，指揮中心解編規劃及相關事項。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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