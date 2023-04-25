搶占獲利商機！加工區處通過2家企業進駐產業園區

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楊伯耕說，智相科技公司創立於96年，主要生產製造碳纖維複合材料成品與零件，除自行車碳纖維零件製造外，也跨入重型機車碳纖維零件與汽車碳纖維零件製造領域，近年來陸續成為哈雷機車及BMW等廠商之第二階供應商，未來將進一步發展無人機零組件及整機的製造，持續提升公司發展動能。
楊伯耕並說，智相科技投入高剛性、高強度碳纖複合材料自行車零組件領域多年，具自有研發人員製程技術創新、頂尖製程工藝等競爭優勢，該公司產品99%外銷，其中80%供應歐洲頂級品牌商，20%供應美國頂級品牌商，我國客戶亦包括國內知名大廠，專業品質及優良服務深獲國內外客戶認可及讚許。
至於愛全育生技公司則從事健康食品、化粧品及清潔用品之研發與銷售，該公司以研發人蔘萃取物作為產品核心成分，已獲美國食品藥物管理局及我國衛生福利部核准進行人體臨床試驗。
愛全育生技公司擁有優秀的產品研發團隊，並進駐中興大學育成中心持續進行研發，在投資台中軟體園區成立營運總部後，將延攬業務行銷、設計及資通訊等人才，並結合台中軟體園區之資源，精進自有研發能力，提升產品之市場競爭力。
楊伯耕指出，科技產業園區提供人才培育、企業節能減碳諮詢、診斷，輔導企業方案，歡迎業界踴躍進駐投資科技產業園區，以搶占獲利商機。