不滿前女友移情別戀　男率眾砸車毆情敵

搶占獲利商機！加工區處通過2家企業進駐產業園區

▲企業投資進駐屏東科技產業園區科技產業園區，以打造科技產業聚落。(圖／加工區管理處提供)
▲企業投資進駐屏東科技產業園區科技產業園區，以打造科技產業聚落。(圖／加工區管理處提供)

記者黃守作／高雄報導

經濟部加工出口區管理處近期提報投資審查小組核准通過2家企業，進駐屏東科技產業園區及中軟體園區，以搶占獲利商機，打造科技產業聚落。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲企業投資進駐台中軟體園區，以打造科技產業聚落。(圖／加工區管理處提供)
▲企業投資進駐台中軟體園區，以打造科技產業聚落。(圖／加工區管理處提供)
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，經該處提報投資審查小組核准通過的2家企業，為專業自行車碳纖維零件製造商的智相科技公司，將投資逾4億元進駐屏東科技產業園區，另1家企業為愛全育生技公司，將投資3700萬元進駐台中軟體園區，這2件投資案，預計創造161個工作機會。

楊伯耕說，智相科技公司創立於96年，主要生產製造碳纖維複合材料成品與零件，除自行車碳纖維零件製造外，也跨入重型機車碳纖維零件與汽車碳纖維零件製造領域，近年來陸續成為哈雷機車及BMW等廠商之第二階供應商，未來將進一步發展無人機零組件及整機的製造，持續提升公司發展動能。

楊伯耕並說，智相科技投入高剛性、高強度碳纖複合材料自行車零組件領域多年，具自有研發人員製程技術創新、頂尖製程工藝等競爭優勢，該公司產品99%外銷，其中80%供應歐洲頂級品牌商，20%供應美國頂級品牌商，我國客戶亦包括國內知名大廠，專業品質及優良服務深獲國內外客戶認可及讚許。

至於愛全育生技公司則從事健康食品、化粧品及清潔用品之研發與銷售，該公司以研發人蔘萃取物作為產品核心成分，已獲美國食品藥物管理局及我國衛生福利部核准進行人體臨床試驗。

愛全育生技公司擁有優秀的產品研發團隊，並進駐中興大學育成中心持續進行研發，在投資台中軟體園區成立營運總部後，將延攬業務行銷、設計及資通訊等人才，並結合台中軟體園區之資源，精進自有研發能力，提升產品之市場競爭力。

楊伯耕指出，科技產業園區提供人才培育、企業節能減碳諮詢、診斷，輔導企業方案，歡迎業界踴躍進駐投資科技產業園區，以搶占獲利商機。

推行員工綠色生活！中鋼獲環保署淨零綠生活競賽金牌獎

撐起繁榮進步！加工區管理處高雄分處表揚模範勞工

續朝智慧營運邁進！加工區處高雄分處長由游淑惠接任

現幸福常懷感恩心！中鋼112年股東會紀念品吸睛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀