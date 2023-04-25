太魯閣號撞工程車釀災 台鐵引進電子輔助瞭望員、22秒前通知工地
台鐵太魯閣號前年撞擊滑落邊坡的工程車而出軌，造成49死213傷，是台鐵60年來最嚴重事故，為防憾事重演，台鐵局後續辦理安全改革、引進電子輔助瞭望員，在列車接近工地時提前通知施工人員，以確保安全。台鐵局今（25）日指出，已擇7處臨軌工程試辦電子輔助瞭望員，可以在22秒前感應往來列車、提供工地警示，待今年底工程完工、檢討試辦狀況後，預計明年上半年可以擴大辦理。
記者李琦瑋／台北報導
台鐵局指出，因應鐵路工程臨近列車高速通過的風險，為確保工地機具材料不侵入列車淨空及工地人員安全，台鐵局已有臨軌工程需指派瞭望員的制度；瞭望員主要工作為監視列車之往來並警示工地人員，此制度可降低工地人員、機具因專注工作疏忽注意周遭風險的情形。為達雙重輔助、提醒的效果，台鐵局引進電子輔助瞭望員設備，以協助感應往來列車並提供蜂鳴提醒、攜帶震動等警示，可有效分擔人工瞭望員工作。
台鐵局工務處副處長吳文益說，該設備有22秒的反應時間，依據列車最高時數130公里計算，把偵測儀器設在距工地前後800公尺左右範圍，讓工地有足夠反應時間；相關設備包括廣播收發器、蜂鳴器，負責的瞭望人員身上有感應器，列車快經過時，會震動，並有廣播蜂鳴，提醒工地人員要暫停手上工作，提高工地安全管理。
吳文益指出，台鐵局已擇7處臨軌工程，包括鶯歌站增設電扶梯工程、花蓮和仁站月台提高工程、宜蘭線福隆石城邊坡工程、嘉義工務段圍牆圍籬新設工程、高雄工務段保安－內獅間圍籬圍牆新設工程等，試辦電子輔助瞭望員，目前測試百分百感應正常，今年底前這些工程會陸續完工，台鐵局將檢討試辦狀況、制定相關標準作業程序後，才會逐步導入至臨軌工程，應該可以在明年上半年擴大實施。
至於電子輔助瞭望員是否取代人工？吳文益說，按契約規定，每個臨軌工程的執行，都一定要設置人工瞭望員，引進電子瞭望員是希望能輔助人工瞭望員，在更遠的距離就能示警、增加工地反應時間，考量每件工程特性與設置電子輔助瞭望員必要性，目前仍以人工瞭望員為主、電子為輔，達到雙重保護 ；另外，該設備一組大約40萬元，等之後擴大設置後，可壓在30至40萬間。