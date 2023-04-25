NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　LBJ狂轟雙二十、湖人聽牌

PLG／林智勝、吉力吉撈現身攻城獅主場　合體小龍女參加KGB挑戰賽

▲球星林智勝、吉力吉撈・鞏冠、郭天信、劉基鴻將現身攻城獅主場。（圖／攻城獅球團提供）
▲球星林智勝、吉力吉撈・鞏冠、郭天信、劉基鴻將現身攻城獅主場。（圖／攻城獅球團提供）

運動中心/綜合報導

新竹街口攻城獅將於5月1日晚上七點攜手中華職棒味全龍隊舉辦「Up直播五龍五獅」主題日。攻城獅球團期盼透過籃棒跨界合作，與味全龍共同建立職業運動觀賞習慣。當日味全龍四位球星林智勝、吉力吉撈・鞏冠、郭天信與劉基鴻將一同現身攻城獅主場，且味全龍啦啦隊小龍女也將為攻城獅帶來精彩的開場表演與現場獅迷、龍迷同樂。

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與小龍女並肩作戰挑戰傳接球 「龍來KG Ball」活動熱烈報名中

攻城獅球團於「Up直播五龍五獅」主題日規劃豐富活動，小龍女霖霖、小映、LIKE、口水、心璇、張晴與四位味全龍球星林智勝、吉力吉撈・鞏冠、郭天信與劉基鴻將一同參與「龍來KG Ball」挑戰賽，活動名額僅開放18位，不僅能與小龍女、球星合作體驗棒球樂趣外，若成功晉級決賽還有機會獲得球星簽名！

除了「龍來KG Ball」活動外，四位味全龍球星將由「中職全壘打王」林智勝領軍於當日下午5點30分至二樓戶外小舞台進行簽名會，只要購買龍獅聯名球衣或龍獅聯名日式浴衣即有機會參加。雙方球團也精心策劃節間活動，味全龍球團將於大跳「龍耀列車」與「龍情蜜意你和我」等應援舞蹈，期盼能將原汁原味的棒球應援舞蹈融入籃球賽事。

結合「味全龍」隊徽專屬元素 味全龍Ｘ攻城獅首件聯名球衣正式開賣

本次攻城獅與味全龍也一同開發主題聯名球衣與聯名日式浴衣，攻城獅洋將太樂、宋宇軒與味全龍郭天信、劉基鴻也一同在新竹知名地標「東門城」拍攝主題日視覺，象徵5月1日味全龍將與攻城獅將攜手捍衛新竹主場！聯名球衣採用味全龍球隊字體並搭配味全龍主場球衣的直條紋，單件售價為$1,880元；日式浴衣則運用「龍」與攻城獅隊徽相互輝映，整體充滿日式應援細節，單件售價為$1,680元。

Up直播力邀鐵肺男聲卓義峯獻唱經典歌曲 限定闖關好禮只在攻城獅主場

全球第一直播平台『Up直播』，致力於豐富直播內容與主播職涯的多元發展，近年積極拓展運動直播市場，攜手新竹街口攻城獅職業籃球隊與Muse Girls慕獅女孩，帶給大眾耳目一新的直播新體驗。本次Up直播也特別邀請鐵肺男聲卓義峯搭配Up主播瑛晴帶來經典歌曲表演，且中場休息時將由極具音樂天份的Up主播何礎休接力演唱！

攻城獅球團於本週主題日提供入場獅紫軍主題日闖關卡，西側二樓觀眾迴廊區將設置眾多遊戲關卡，包含Cheer Up打氣區、準度Up九宮格、記憶Up翻牌賓果，只要成功闖關一次即有機會獲得限量贈品龍獅聯名運動手環。攻城獅球團將於5月1日提供入場獅紫軍50元美食券，歡迎獅紫軍在下課後能進場體驗球場美食一起為攻城獅加油。

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