PLG／林智勝、吉力吉撈現身攻城獅主場　合體小龍女參加KGB挑戰賽

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攻城獅球團於「Up直播五龍五獅」主題日規劃豐富活動，小龍女霖霖、小映、LIKE、口水、心璇、張晴與四位味全龍球星林智勝、吉力吉撈・鞏冠、郭天信與劉基鴻將一同參與「龍來KG Ball」挑戰賽，活動名額僅開放18位，不僅能與小龍女、球星合作體驗棒球樂趣外，若成功晉級決賽還有機會獲得球星簽名！
除了「龍來KG Ball」活動外，四位味全龍球星將由「中職全壘打王」林智勝領軍於當日下午5點30分至二樓戶外小舞台進行簽名會，只要購買龍獅聯名球衣或龍獅聯名日式浴衣即有機會參加。雙方球團也精心策劃節間活動，味全龍球團將於大跳「龍耀列車」與「龍情蜜意你和我」等應援舞蹈，期盼能將原汁原味的棒球應援舞蹈融入籃球賽事。
結合「味全龍」隊徽專屬元素 味全龍Ｘ攻城獅首件聯名球衣正式開賣
本次攻城獅與味全龍也一同開發主題聯名球衣與聯名日式浴衣，攻城獅洋將太樂、宋宇軒與味全龍郭天信、劉基鴻也一同在新竹知名地標「東門城」拍攝主題日視覺，象徵5月1日味全龍將與攻城獅將攜手捍衛新竹主場！聯名球衣採用味全龍球隊字體並搭配味全龍主場球衣的直條紋，單件售價為$1,880元；日式浴衣則運用「龍」與攻城獅隊徽相互輝映，整體充滿日式應援細節，單件售價為$1,680元。
Up直播力邀鐵肺男聲卓義峯獻唱經典歌曲 限定闖關好禮只在攻城獅主場
全球第一直播平台『Up直播』，致力於豐富直播內容與主播職涯的多元發展，近年積極拓展運動直播市場，攜手新竹街口攻城獅職業籃球隊與Muse Girls慕獅女孩，帶給大眾耳目一新的直播新體驗。本次Up直播也特別邀請鐵肺男聲卓義峯搭配Up主播瑛晴帶來經典歌曲表演，且中場休息時將由極具音樂天份的Up主播何礎休接力演唱！
攻城獅球團於本週主題日提供入場獅紫軍主題日闖關卡，西側二樓觀眾迴廊區將設置眾多遊戲關卡，包含Cheer Up打氣區、準度Up九宮格、記憶Up翻牌賓果，只要成功闖關一次即有機會獲得限量贈品龍獅聯名運動手環。攻城獅球團將於5月1日提供入場獅紫軍50元美食券，歡迎獅紫軍在下課後能進場體驗球場美食一起為攻城獅加油。